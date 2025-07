Daniel Asaf Manjarrez, diputado y ex mano derecha del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), estaba en el Hotel Okura en Tokio, Japón, junto a Andrés Manuel López Beltrán; pero, ¿quién es él?

Luego de que varios militantes de Morena fueron exhibidos de vacaciones en Europa, hoy domingo 27 de julio le tocó a Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO, quien fue captado en un hotel 5 estrellas en Tokio, Japón.

Las críticas no se hicieron esperar e inmediatamente volvieron a acusar a Morena de no actuar conforme a la política de austeridad que presume la Cuarta Transformación.

No obstante, Andrés Manuel López Beltrán no estaba solo en el Hotel Okura, fue visto en compañía del diputado y ex mano derecha de AMLO, Daniel Asaf Manjarrez, por lo que aquí te contamos quién es él.

¿Quién es Daniel Asaf Manjarrez?

Daniel Asaf Manjarrez es diputado por Morena en la LXVI Legislatura en el periodo del 29 de agosto de 2024 al 21 de agosto de 2027.

Nació en la ciudad de Coyoacán, CDMX, y fue electo por el principio de representación proporcional, dándose a conocer como “el Gallo”.

El hoy diputado de Morena, fue jefe de la Dirección General de Ayudantía en el gobierno de AMLO, por lo que fue identificado como asistente personal o mano derecha del ex presidente.

A principios de 2024, LatinUS acusó a Daniel Asaf Manjarrez de actos de corrupción junto a los hijos del ex presidente AMLO.

Daniel Asaf Manjarrez como jefe de la Ayundatía junto a AMLO (MISAEL VALTIERRA / Cuartoscuro)

¿Qué edad tiene Daniel Asaf Manjarrez?

El diputado morenista Daniel Asaf Manjarrez nació el 7 de enero de 1986, por lo que actualmente tiene 39 años.

¿Cuál es el signo zodiacal de Daniel Asaf Manjarrez?

Con base en su fecha de nacimiento, Daniel Asaf Manjarrez pertenece al signo zodiacal de tierra, Capricornio.

¿Daniel Asaf Manjarrez está casado?

Se desconoce si Daniel Asaf Manjarrez tiene esposa o cuál es su estado civil en la actualidad.

¿Daniel Asaf Manjarrez tiene hijos?

Otro dato que no es público es si Daniel Asaf Manjarrez tiene hijos.

¿Qué estudió Daniel Asaf Manjarrez?

De acuerdo con su currículum, Daniel Asaf Manjarrez tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, la cual concluyó en 2016.

¿Cuál es la trayectoria de Daniel Asaf Manjarrez?

Su perfil curricular, hecho público por Morena, indica que Daniel Asaf Manjarrez es militante del partido desde 2014.

Además de haberse desempeñado como diputado y previamente como jefe de la Dirección General de Ayudantía en el gobierno de AMLO, estos son otros cargos que ha ocupado:

subcoordinador general de la Estructura Electoral de Morena en 2012

asesor de Miguel Torruco, ex secretario de Turismo, de 2012 a 2017

candidato a la Asamblea Constituyente por Morena en 2016

Andrés Manuel López Beltrán y Daniel Asaf Manjarrez fueron vistos en Hotel Okura en Tokio, Japón

Fotografías no sólo exhibieron a Andrés Manuel López Beltrán en el Hotel Okura en Tokio, Japón; el hijo de AMLO fue visto en compañía del diputado de Morena, Daniel Asaf Manjarrez.

Este hotel es considerado 5 estrellas y su viaje en Japón llamó la atención debido a que recientemente otros militantes de Morena fueron avistados de vacaciones en Europa, lo que no sería fiel al principio de austeridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por los viajes de lujo de los morenistas, a lo que ella respondió que no era delito irse de vacaciones siempre y cuando fuera pagado con recursos personales y no recursos públicos.