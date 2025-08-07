Luisa Alcalde, lideresa nacional de Morena, descartó que las vacaciones de Andrés Manuel López Beltrán en Japón “le peguen” al partido debido a que, aseguró, la gente sabe que se ha incrementado el salario, han salido de la pobreza, hay austeridad y se ha diminuido la inseguridad y violencia.

De gira en Morelos, la dirgente de Morena dijo que la oposición no está logrando su objetivo de generar una división y una percepción de que “somos iguales”.

Luisa Alcalde resaltó los excesos del PRIAN y dijo que ellos viajaban en avión presidencial, con grandes comitivas, maquillistas y se hospedaban en hoteles de lujo, para intentar diferenciarse de ellos.

“No creo que la oposición estén logrado algo que me queda claro quiere, entre generar una división y generar la percepción de que somos iguales, pero nada más alejado que eso, ellos se dedicaron durante años a saquear este país y a traicionar al pueblo de México, nosotros nunca. Este proyecto se creó con el liderazgo del presidente Andrés Manuel López zObrador para transformar… (la gente) están sintiendo el cambio allá abajo, porque puede haber ruido allá arriba pero allá abajo se ha incrementado el salario como nunca… hay oportunidades, se están dando resultados en seguridad... han salido de la pobreza… saben la enorme diferencia…. que con austeridad… dedica los recursos a la gente, a lo que significaba el PRIAN… los excesos” Luis Alcalde. Líder nacional de Morena

La mandataria de Morena agregó que cada viaje que se ha generado se ha pagado con recursos propios, pero destacó que es importante dar el ejemplo apegarse a la justa medianía.

La dirigente nacional de Morena dijo que la oposición se dedicó por años a saquear al país y traicionar al pueblo de México, lo que ellos, aseguró, jamás harían.

No obstante sus declaraciones, el verano de Morena sigue, recientemente se ha visto a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, viajar a Amsterdam.

También a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de diputados y a su esposa Diana Karina Barreras o Dato Protegido, estar en Nueva York y en eventos exclusivos de la Fórmula 1, además de que han exhibido el costo de prendas, mochilas y zapatos de marca,

Ello de la misma manera que se vio a Ricardo Monreal en sitios de lujo en Madrid, España, y a otros diputados y senadores de Morena en Europa.

En el caso de Andrés Manuel López Beltrán, envió una carta para negar que haya ido en avión de la Sedena y señaló que su vuelo comercial hizo escala de un día en Seattle, Washington, Estados Unidos, en un intento de generar la percepción de que su viaje no fue tan costoso.

También acusó que la oposición le envió espías , lo cual generó aún más críticas, ademas de señalar que aprendió la justa medianía del presidente Benito Juárez.

A pesar de las evidencias, dijo que no es son iguales a la oposición y resaltó el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El diputado Daniel Asaf también fue visto en el viaje a Japón de Andrés Manuel López Beltrán.

A pesar de todo ello, por la noche del 6 de junio se publicó una foto donde se le vió comer en el lujoso restaurante chino Hunan de Plaza Artz.

Para algunos, ello es un ejemplo de que no fue sincero su posicionamiento al destacar el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

🔴ÚLTIMA HORA: El Austero,el humilde,el perseguido,el galán, el trabajador ,el junior en el lujoso restaurante #HunanArtz Pedregal, le sobró del viajecito austero a Japón jajaja jajaja jajajaja#AndyHuevón pic.twitter.com/cb7e5adTlU — Germán Martínez Cazares (@germanmcazares) August 6, 2025

Andrés Manuel López Beltran pagó casi el salario mínimo de un trabajador por cada noche en Tokio

En medios de comunicación se ha criticado el viaje de Andrés Manuel López Beltrán a Japón debido a que muchos mexicanos no pueden salir de vacaciones porque simplemente no les alcanzan los recursos económicos.

Ello luego de que Andrés Manuel López Beltrán quiso dar a entender que su viaje a Japón fue barato pero pagó siete mil 500 pesos por noche de hotel, casi lo que significa el salario mínimo mensual oficial para los trabajadores, que se encuentra en ocho mil 300 pesos.