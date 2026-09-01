Andrés Manuel López Beltrán expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum tras la presentación de su Segundo Informe.

“Cuando se gobierna con el pueblo y para el pueblo, los frutos se ven. Con ella, la transformación sigue firme. ¡Viva México!”. Claudia Sheinbaum

Fue por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales que manifestó su apoyo a la presidenta quien, afirmó, está dando continuidad al proyecto de transformación.

En la publicación con la que se pronunció sobre el Segundo Informe, Andrés Manuel López Beltrán destacó la postura de defensa a la soberanía sobre la que Claudia Sheinbaum hizo énfasis.

Andrés Manuel López Beltrán respalda a Claudia Sheinbaum tras Segundo Informe

El 1 de septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe como presidenta de la República, durante un acto celebrado en el patio de Honor de Palacio Nacional.

Tras ello, diversas figuras de la vida pública nacional afines al oficialismo han expresado su respaldo a la presidenta de la República, como fue el caso de Andrés Manuel López Beltrán.

En su mensaje, aseguró que con las acciones que se han desplegado en su gobierno, la “transformación sigue firme”.

Sobre ello, Andrés Manuel López Beltrán indicó que la administración de Claudia Sheinbaum ha sido de la mano del pueblo y por el pueblo, lo que ha dado buenos resultados.

Andrés Manuel López Beltrán (Mario Jasso)

Andrés Manuel López Beltrán destaca defensa a la sobernía de Claudia Sheinbaum en Segundo Informe

Al expresar su apoyo a Claudia Sheinbaum tras el Segundo Informe, Andrés Manuel López Beltrán resaltó la postura de defensa a la soberanía que sostuvo la presidenta hizo.

En su mensaje, López Beltrán hizo especial mención del compromiso que manifestó la presidenta por defender la “soberanía, la dignidad y la independencia de México”.

En ese sentido, aseveró que con sus palabras, Claudia Sheinbaum dejó en claro que para su gobierno la soberanía no está sujeta a negociaciones, por lo que no se entrega ni se comparte.

De la misma forma, resaltó la contundencia de las palabras de la presidenta en torno a que México es un país libre en el que la honestidad no es un discurso, sino una forma de gobernar.