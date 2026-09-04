La presidenta Claudia Sheinbaum negó que hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) tenga investigaciones abiertas en contra de Andrés Manuel López Beltrán o Adán Augusto López.

“No hay investigaciones hasta donde nos ha informado la Fiscalía y la Fiscalía tiene que informar”

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, la FGR es la encargada de informar si existe o no una investigación relacionada con el huachicol fiscal contra:

Sin embargo, aclaró que no tiene conocimiento de que exista alguna investigación en contra de ninguno de los dos políticos.

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