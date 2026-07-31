A casi un año desde que inició la huelga, el Nacional Monte de Piedad sigue sin fecha de reapertura, mientras sus clientes continúan en espera de recuperar sus prendas empeñadas.

La institución explicó que las prendas están seguras en las bóvedas de las sucursales y que, mientras siga la huelga, no podrán entregarlas debido a que no tiene acceso a las instalaciones.

Monte de Piedad permanece cerrado desde octubre de 2025, cuando trabajadores tomaron las instalaciones por desacuerdos en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo.

Trabajadores de Monte de Piedad están en huelga. (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Monte de Piedad sigue sin fecha de reapertura

Según voceros de Monte de Piedad, la institución sigue con las negociaciones para resolver el conflicto con los trabajadores y así poder volver a sus operaciones normales.

En cuanto a la situación de las prendas, informaron a los clientes que están resguardadas de forma segura en las bóvedas y que hay medidas para evitar cualquier impacto en los contratos prendarios durante la huelga.

Sin embargo, también admitieron que aún no hay una fecha establecida para la reapertura de las sucursales, por lo que piden a los usuarios estar atentos a cualquier actualización que se publique en sus canales oficiales.

Nacional Monte de Piedad (Enrique Ordoñez / Cuartoscuro)

¿Qué piden los trabajadores de Nacional Monte de Piedad?

La huelga en Monte de Piedad, conformada por mil 800 trabajadores y 302 sucursales en todo el país, obedece a una serie de demandas sindicales, entre las que se incluyen: