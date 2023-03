El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) equiparó los señalamientos de doble plagio contra la ministra Yasmín Esquivel con el fraude electoral con el que ha insistido en beneficio de Felipe Calderón en 2006.

Durante la conferencia mañanera de este 3 de marzo, AMLO reclamó, como lo ha afirmado en otras ocasiones, que no pasó nada en ese entonces y ahora a Yasmín Esquivel casi la comparan con el exsecretario de seguridad Genaro García Luna, recientemente declarado culpable de narcotráfico y mentir a las autoridades en Estados Unidos.

Luego de confirmarse por medios de comunicación y por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el primer plagio en un 90 por ciento y señalar el plagio de su tesis doctoral por otro medio de comunicación, AMLO dijo que en ese entonces no salieron a alzar la voz los periodistas, intelectuales o el Instituto de Investigaciones Jurídicas, como en este caso.

Al señalarle que no ha pasado nada con el caso de Yasmín Esquivel, AMLO dijo que lo han “inflado” y recurrió nuevamente a los nombres de sus adversarios.

“No, no, como no paso nada cuando (Felipe) Calderón se robó la presidencia y no dijeron nada, hubo un gran plagio porque se robaron la presidencia de México y no se quejaba nadie, nadamás nosotros, los periodistas no, los intelectuales tampoco y los del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces lo de la ministra (Yasmín) Esquivel lo han inflado casi están al nivel de lo de (Genaro) García Luna”

AMLO