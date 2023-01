Le llueven memes al rector Enrique Graue luego de la resolución que emitió la UNAM en torno al caso de la ministra Yasmín Esquivel y el plagio de tesis profesional.

Tras el mensaje que ofreció Enrique Graue sobre la resolución sobre Yasmín Esquivel que determinó la UNAM, usuarios en redes sociales se han lanzado con críticas y burlas contra el rector.

De la misma forma, debido a la postura asumida por el rector en el mensaje sobre la resolución en torno a la ministra de la SCJN, la lluvia de memes no se ha hecho esperar.

Llueven memes a Enrique Graue por postura en caso de Yasmín Esquivel

En Twitter, usuarios se han lanzado con críticas y burlas en contra del rector de la UNAM, Enrique Graue, por informar que la máxima casa de estudios no cancelará el título de Yasmín Esquivel.

Y es que en su mensaje, el rector señaló que la UNAM no puede actuar de manera apresurada para emitir una resolución sobre el caso de plagio de tesis, derivada de juicios sumarios.

Sin embargo, informó tras la situación que se ha generado, la UNAM ya ha puesto en marcha una serie de acciones y medidas preventivas ante el posible plagio de futuras tesis.

No obstante, lo dicho por Enrique Graue no cayó del todo bien, ya que en redes sociales se le recrimina por no asumir una postura de mayor firmeza, lo cual se ve reflejado en memes.

Critican y se burlan de Enrique Graue con memes tras mensaje sobre Yasmín Esquivel

En tono de burla y lamentando también la inacción ante el caso de plagio de tesis , internautas critican al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con los memes.

Algunos se muestran confundidos por las palabras de Enrique Graue, pues consideran que el mensaje no fijó realmente una postura en torno a Yasmín Esquivel Mossa.

Memes sobre Enrique Graue tras resolución de la UNAM sobre Yasmín Esquivel (Especial)

Aunque la mayoría se ha lanzado en contra del rector de la máxima casa de estudios por no asumir una posición firme y determinar alguna acción en contra de la ministra.

También hay quienes recuerdan que en todo caso de relevancia en torno a la UNAM, Enrique Graue tiene un discurso que siempre puede retomar evitando la polémica.

Enrique Graue dijo que el plagio es “reprobable”, pero la UNAM no puede quitar el título a Yasmín Esquivel

Cabe destacar que en su mensaje de este 20 de enero, Enrique Graue dijo que es “reprobable” el caso de plagio de tesis por el cual es señalada la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel.

Así lo apuntó el rector de la UNAM al señalar que además de implicar una usurpación de ideas y talentos, el caso pone en entredicho la ética y moral de quien lo realiza.

Pese a ello, ratificó que la UNAM no está capacitada para retirarle ni el título Yasmín Esquivel, ni su grado de Licenciada en Derecho.