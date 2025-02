La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió al ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por las críticas a su estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos” debido a una suúesta manipulación en la prensa.

Hoy lunes 10 de febrero, desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la reportera Daniela Escobar, de Proceso, sobre la estrategia de “abrazos, no balazos” de López Obrador; la periodista dijo recordar que Ismael Zambada García, alias el Mayo Zambada, estuvo de acuerdo con esta estrategia, según dijo en entrevista exclusiva para dicho medio.

“¿Sigue siendo necesaria esta estrategia de los abrazos, no balazos?“, lanzó la periodista. Sin embargo, Claudia Sheinbaum dijo no comprender la pregunta y volvió a explicar el contenido de la estrategia de seguridad, la cual no implica impunidad para los integrantes del crimen organizado.

Claudia Sheinbaum defiende a AMLO en su conferencia mañanera; explica que la oposición busca un distanciamiento entre ambos

Hoy 10 de febrero, Claudia Sheinbaum defendió a AMLO en su conferencia mañanera luego de ser cuestionada por la estrategia de seguridad de ambos gobiernos, ya que de nueva cuenta se apeló a la frase de “abrazos, no balazos” para sintetizar la estrategia de seguridad.

En ese contexto, esta fue la respuesta de la presidenta:

“No entiendo tu pregunta porque nosotros hemos hablado de una estrategia integral”. Claudia Sheinbaum

“La estrategia que hablaba el ex presidente Andrés Manuel López Obrador...”, dijo la reportera, hecho por el que Sheinbaum Pardo reafirmó su postura política:

“Nosotros siempre vamos a defender al presidente López Obrador, que a nadie le quepa la menor duda. Porque fue como presidente un gran presidente. Siempre lo vamos a defender, ahí que no se equivoque nadie, somos parte del mismo movimiento”. Claudia Sheinbaum

En ese sentido, señaló a la oposición de buscar una ruptura con AMLO:

“Porque ahí está la oposición queriendo que nos distanciemos. No nos vamos a distanciar”. Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum defiende AMLO (Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro)

Claudia Sheinbaum defiende a AMLO y vuelve a explicar estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos”

Hoy 10 de febrero, Claudia Sheinbaum volvió a explicar los ejes de la estrategia de seguridad que implementó el ex presidente AMLO, la cual se mantiene durante la actual administración

Los puntos que señaló la presidenta son:

Atención a las causas

Fortalecimiento de la Guardia Nacional

Inteligencia a investigación

Coordinación

“Hay esta idea de que abrazos, no balazos era darle carta abierta a la delincuencia, cosa que es absolutamente falsa”, dijo la presidenta, quien señaló como responsables de esta narrativa a medios y comentócratas, además de recordar los informes del Gabinete de Seguridad de AMLO durante sus conferencias mañaneras, los cuales contaron con una sección denominada “Cero impunidad”.

“En esa sección de Cero Impunidad se planteaban las detenciones. También en esa sección se hablaba de lo que hacían los jueces para liberar delincuentes. Entonces vamos a poner todo en su justo término”. Claudia Sheinbaum

Finalmente, Claudia Sheinbaum dedicó un breve mensaje a la revista Proceso y su entrevista con el Mayo Zambada, quien fue detenido en México por las autoridades de Estados Unidos, razón por la que el Gobierno de México sigue exigiendo una respuesta a Estados Unidos debido a que esta acción detonó una ola de violencia en Culiacán, Sinaloa.