Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no se quiere reunir con Norma Piña , la ministra presidenta de la SCJN, luego de la polémica que se suscitó tras el mitin por la Expropiación Petrolera.

En su conferencia de prensa mañanera de este martes 21 de marzo, el presidente AMLO fue cuestionado sobre la posibilidad de que sostenga una reunión con Norma Piña.

Ante ello, AMLO dijo que no quiere tener un encuentro con la ministra presidenta de la SCJN en medio de la polémica generada luego del mitin de la Expropiación Petrolera del 18 de marzo.

Ante la polémica suscitada por la quema de una figura de Norma Piña en el mitin de la Expropiación Petrolera, AMLO se pronunció sobre una posible reunión con la ministra.

Tras condenar lo ocurrido durante la movilización del 18 de marzo en la Ciudad de México (CDMX), el presidente fue cuestionado si tiene pensado reunirse con Norma Piña.

Sin embargo, AMLO descartó que tenga pensado sostener un encuentro con Norma Piña debido a que resaltó que ya expresó su condena por los hechos señalados.

Por ello, dijo que “no tiene sentido” reunirse con Norma Piña, pues como no deben repetirse actos de se tipo, tampoco es adecuado que lo ocurrido sea usado con fines “politiqueros”.

Lo anterior debido a que indicó que la polémica generada por el mitin de la Expropiación Petrolera, está siendo utilizado por los “conservadores” que andan ‘zopiloteando’.

Asimismo, AMLO reiteró que su postura en torno a la quema de la figura de Norma Piña, es en contra de que se realicen actos de apología a la violencia y que generen división.

“No tiene sentido (reunirse con Norma Piña), yo ya expresé mi condena a este tipo de actos, no debería de repetirse y también no usarse con propósitos politiqueros, porque los conservadores andan ‘zopiloteando’ (...) no hay que llevar a cabo esos actos, nada de apología a la violencia, vernos como adversarios, no como enemigos, adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”

AMLO