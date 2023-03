El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) condenó la quema de la figura de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, en el Zócalo: “hay formas de protestar”, dijo.

La pronunciación de AMLO con respecto a la quema de la figura ocurrió durante la conferencia mañanera de hoy 20 de marzo, donde el presidente refirió que dicha práctica es “de los conservadores” y no debe repetirse por sus simpatizantes.

Esto debido a que la quema de la figura de Norma Piña se dio durante el mitin por la conmemoración de la expropiación petrolera, registrado el pasado sábado 18 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

AMLO condena quema de figura de Norma Piña por parte de sus simpatizantes

AMLO condenó la quema de la figura de la ministra Norma Piña, al asegurar que existen otras formas de protestar sin llegar a “esos extremos”.

El presidente de México refirió que no hace falta hacer tales actos, pues no son iguales a los conservadores, quienes ven a la Cuarta Transformación (4T) como enemigos a destruir y no adversarios a vencer.

Pues, conforme a lo dicho por AMLO, el quemar figuras de diferentes personajes es una actitud que caracteriza a los adversarios de su gobierno.

En ese sentido, AMLO refirió que los simpatizantes a la 4T y a él no pueden actuar de la misma manera, pues su movimiento ha sido, es y seguirá siendo respetuoso con los demás.

“Condenó esos actos, no hace falta, tenemos que vernos como adversarios no como enemigos, además nosotros no somos iguales a los conservadores.” AMLO

Norma Lucía Piña, Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (@Reforma)

AMLO acusa a prensa por no quejarse cuando conservadores quemaron una figura de él en marcha en defensa del INE

AMLO recordó que durante la marcha en defensa del voto y del Instituto Nacional Electoral (INE) del 26 de febrero, algunos conservadores quemaron figuras de diferentes personajes.

Uno de los quemados fue él, por lo que acusó que en aquella ocasión ni la prensa nacional, ni nadie más, se quejó del acto.

No obstante, subrayó que reprueba y no está de acuerdo con la acción que se realizó en contra de Norma Piña, y que en ningún caso se debe realizar tal acto.

“No debe de pasar eso en ningún caso, pero cuando quemaron mi figura no salió en la prensa verdad, nadie se quejó, de todas maneras repruebo lo de la ministra Piña” AMLO

Por último, el presidente señaló que la quema de figuras son expresiones muy minoritarias en la 4T, pues la mayoría de la gente esta muy consciente de que se debe de seguir luchando por la vía pacífica.

Sin embargo, pidió no darle motivos a los conservadores para arremeter en su contra, porque esos actos no tienen nada que ver con el movimiento progresista, ya que se trata de cero de intolerancias.

Simpatizantes de AMLO queman figura de la ministra Norma Piña

El sábado 18 de marzo, tras el discurso del presidente por la conmemoración de la expropiación petrolera, un grupo de sus simpatizantes quemó la figura de la ministra Norma Piña.

El hecho ocurrió en la plancha del Zócalo capitalino, cuando entre gritos de “fuego, fuego” y rodeada de los simpatizantes morenistas, la figura de la ministra Norma Piña tipo piñata fue quemada.

Durante la quema de la figura se escucharon aplausos, además de la popular consigna lopezobradorista: “es un honor estar con Obrador” y hasta gritos en contra de la ministra: “¡Fuera Piña!, ¡Fuera Piña!”.