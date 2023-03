Quienes están en contra del presidente López Obrador , salen a intentar destronar las tendencias que dejan un vacío de 300 mil personas menos de la marcha para proteger el instituto electoral, después de ver un impactante Zócalo lleno hasta en las calles y avenidas aledañas, buscan quitar el empoderamiento que tiene este evento donde se conmemora el 85 aniversario de la expropiación petrolera de México, con la quema de la piñata de la presidenta en la Suprema Corte de la Nación.

Hacerlo estuvo mal, no se debe atacar con esos deseos a ningún ser humano y menos aún con imágenes que buscan desestabilizar un Estado de derecho.

Me doy cuenta de que existe mucha molestia, muchos habitantes no deben estar de acuerdo en las acciones de la SCJN; como sucedió con el hombre que atacó con ácido a la saxofonista María Elena Ríos que quedó en prisión domiciliaria en solo 15 días de que tomó posesión en la presidencia de la suprema corte, un suceso que puede tener un riesgo futuro por la joven que fue atacada con ácido.

He observado que desde su entrada a la ministra Piña le cedieron el descongelamiento de la cuenta del ex jefe de la policía federal Cárdenas Palomino, igualmente a la esposa de Genaro García Luna , por orden de un juez federal, el mismo día que el exfuncionario fue declarado culpable de narcotráfico, así mismo otorga un amparo al el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con el que se anula la orden de aprehensión en su contra, así casos que han sacudido a México.

No se debe aceptar la quema de ninguna piñata de personajes políticos, sin embargo les recuerdo en septiembre del 2020 cuando feministas quemaron una piñata de AMLO, no observe a ningún político opositor o periodista derechista hablando de esto y preocupados como hoy sucede.

Es simple política, les dolió como los destrona el presidente cada vez que realizan un evento y triplica sus números, es la molestia, por ello intentan ponerse de acuerdo y conectados en sus grupos de WhatsApp se coordinan para subir notas en un tiempo similar para hacer tendencia sobre lo que sucedió en el Zócalo.

He observado que falta liderazgo en la oposición a López Obrador y están perdidos, veo un Santiago Creel que quiere hacer campaña imitando a Constantine y una Lilly Téllez que ha luchado por llegar al poder y seguramente tendrá enfrentamientos contra el diputado plurinominal Creel, no aceptará que le quiera ganar y falta mucho por ver en esta trama a los de antes que quieren retomar el control del país y el pueblo que no aceptara dejarles nuevamente el gobierno.

Los opositores saben perfectamente que con lo sucedido en las cámaras de legislación, donde no aprobaron reformas importantes y los ciudadanos no están de acuerdo, aprovecharon tener poder para proteger a sus cúpulas, su temor más grande será perder en 2024 , con ello el control de esta nación.

Así las cosas con la oposición y sus historias diarias.

