Un juez federal de la Ciudad de México (CDMX) desechó uno de los tres amparos no solicitados en favor de los López Beltrán, hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los hermanos López Beltrán ya habían desmentido haber interpuesto los amparos y acusaron que estos recursos legales se están empleando como un montaje en su contra.

Aunque ni Andrés Manuel López Beltrán ni ninguno de sus hermanos solicitaron el amparo, el juez Carlos Rico Mondragón desechó el recurso y a continuación te decimos la razón.

Juez desecha amparo no solicitado por los López Beltrán; esta fue la razón

Carlos Rico Mondragón, juez federal de Ciudad de México, desecho uno de los amparos solicitados el pasado 16 de septiembre a nombre de los hijos de AMLO, quienes se deslindaron de este acto.

El juez federal desechó el amparo al considerar que ya existe un recurso idéntico solicitado en el estado de Zacatecas, por lo que la demanda se considera improcedente.

Cabe mencionar que, según la información, se habría solicitado otro amparo en favor de los López Beltrán en Tabasco que también descartaron pedir, para protegerlos presuntamente de:

Privación de la libertad sin orden judicial

Órdenes de aprehensión sin mandamiento escrito

Posibles casos de incomunicación o desaparición forzada