El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, insinuó que no buscará la gobernatura de Sonora, pero sí la de Nuevo León en las elecciones del 2027.

Esta aclaración surgió debido a que, en días recientes, se difundió una encuesta realizada por Campaigns & Elections que posicionaba a Luis Donaldo Colosio Riojas como el candidato preferido para gobernar Sonora.

Aunque Luis Donaldo Colosio Riojas dijo sentirse halagado, aclaró que no buscaría encabezar la gobernatura sonorense: “La gente de Sonora merece una persona que esté atenta a sus realidades”, precisó.

Encuesta de presidencia en Luis Donaldo Colosio Riojas (Captura de pantalla)

Luis Donaldo Colosio Riojas no descarta la posibilidad de ir por Nuevo León en 2027, o por la presidencia en 2030

Luego de descartar buscar la gobernatura de Sonora, Luis Donaldo Colosio Riojas dijo que podría continuar su carrera en el estado de Nuevo León, abriendo la posibilidad de postularse como gobernador en 2027.

“Definitivamente no descarto, pero en este momento no estoy tomando decisiones” Luis Donaldo Colosio Riojas

De igual manera, en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, no descartó la posibilidad de ser el candidato de Movimiento Ciudadano en las elecciones presidenciales del 2030.

En opinión de Luis Donaldo Colosio Riojas, es poco probable que Movimiento Ciudadano se una en alianza electoral, pues el partido naranja se ha fortalecido en los últimos años.