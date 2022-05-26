Layda Sansores, gobernadora del estado de Campeche, presentó una denuncia en contra del líder nacional del PRI, Alito Moreno, ante la FGR por enriquecimiento ilícito.

Luego de revelar una serie de audios sobre el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, Layda Sansores señaló que denunció al diputado ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Entrevistada por Carmen Aristegui, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores indicó que la denuncia en contra de Alito Moreno es por el delito de enriquecimiento ilícito.

Alejandro Moreno Cárdenas y Layda Sansores (Cuartoscuro)

Layda Sansores advierte que presentará más denuncias contra Alito Moreno

Sin embargo, Layda Sansores apuntó que la denuncia por enriquecimiento ilícito ante la FGR en contra de Alito Moreno, podría ser solo la primera, pues las investigaciones siguen en curso.

En ese sentido, Layda Sansores refirió que en un futuro podrían presentarse denuncias en contra de Alito Moreno por otros delitos como cohecho y asociación delictuosa .

De la misma forma, la gobernadora de Campeche indicó que para la denuncia en contra de Alito Moreno, entregó a las autoridades todo el material con el que contaba.

Sobre dicho material, Layda Sansores expuso que se incluye un audio del que advirtió, podría ser crucial para la investigación que iniciará la FGR.

También explicó que se trata del audio en el que presuntamente se le escucha a Alito Moreno reclamando por los recursos entregados por la cadena de cines Cinépolis .

Al respecto, explicó que dicho audio exhibe la presunta participación de Alito Moreno en un posible financiamiento ilícito de 25 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

INE abrió una investigación contra Alito Moreno

Cabe destacar que el INE dio a conocer que este jueves 26 de mayo abrió una investigación contra el presidente del PRI, Alito Moreno, por presunto financiamiento ilícito.

Fue la semana pasada cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió una denuncia de Morena contra el dirigente nacional del PRI por su presunta intromisión en el pasado proceso electoral.