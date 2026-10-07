En el marco del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, compareció ante la Cámara de Diputados, donde presentó los principales avances de la política ambiental durante la actual administración.

Durante su intervención, señaló que el medio ambiente debe ser considerado una cuestión nacional y una política de Estado, además de plantear una transición del extractivismo hacia un modelo de ambientalismo humanista.

La titular de Semarnat, Alicia Bárcena explicó que la política ambiental se articula en cinco ejes: garantizar derechos, conservar, restaurar, transformar el modelo de producción y asegurar la justicia ambiental.

Semarnat reporta avances en agua y conservación

La titular de Semarnat destacó el derecho humano al agua y señaló que durante el sexenio se han planteado inversiones por 180 mil millones de pesos en esta materia. Como parte del Compromiso 92, informó que se han invertido 20 mil millones de pesos en el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, con una cobertura de 10 estados, 61 municipios y 25 millones de personas beneficiadas.

También reportó 24 mil obras de agua potable y alcantarillado en 2 mil 183 municipios, así como 17 proyectos hídricos estratégicos con una inversión superior a 80 mil millones de pesos durante el sexenio. En materia de concesiones, señaló que se han revisado alrededor de 538 mil títulos, con la recuperación de 5 mil millones de metros cúbicos de agua y la entrega de 12 mil 346 títulos a comunidades y productores.

Respecto a la conservación, México cuenta actualmente con 232 áreas naturales protegidas y 623 áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que en conjunto representan 99.3 millones de hectáreas de superficie protegida.

Además, se han certificado 36 nuevas áreas destinadas voluntariamente a la conservación, con 85 mil hectáreas, de las cuales 93.8 por ciento pertenecen a ejidos y comunidades.

Restauración de ecosistemas y acciones contra el cambio climático

La titular de Semarnat, Alicia Bárcena señaló que la restauración es uno de los principales ejes de la política ambiental actual. A través del programa de restauración 2025-2030 se ha avanzado en 59 mil 630 hectáreas en 76 sitios prioritarios, entre ríos, lagunas, costas y mares. También se han restaurado 758 hectáreas en 11 áreas naturales protegidas.

En la primera Jornada Nacional de Reforestación participaron 235 mil personas en 32 estados, quienes plantaron 6.6 millones de árboles y plantas de 302 especies. La funcionaria también informó que se han reintroducido 85 mil ejemplares de vida silvestre a sus hábitats naturales y que se han rescatado más de 20 mil 149 ejemplares de flora y fauna en acciones contra el tráfico ilegal.

En materia de cambio climático, destacó la publicación de los compromisos nacionalmente determinados NDC 3.0, con el objetivo de avanzar hacia emisiones netas cero a mediados de este siglo.

México busca reducir sus emisiones de 783 millones de toneladas de carbono equivalente a un rango de entre 364 y 404 millones de toneladas, además de alcanzar una reducción de 35 por ciento de las emisiones para 2030 y una participación de 38 por ciento de energías renovables al final del sexenio.

La titular de Semarnat también destacó la aprobación de la Ley General de Economía Circular y señaló que México genera alrededor de 140 mil toneladas de residuos diariamente, por lo que se trabaja en proyectos de separación y aprovechamiento de materiales como llantas, cascajo, plásticos, chatarra y sargazo.

Asimismo, informó sobre acciones de justicia ambiental en regiones como el río Sonora, la presa Endhó y San Quintín. En el caso del río Sonora, se contempla una inversión de 1 mil 500 millones de pesos para acciones de salud, agua limpia y remediación, incluyendo el saneamiento de 288 kilómetros y el manejo de 100 mil toneladas de suelos contaminados.

Durante el cierre de su comparecencia, la titular de Semarnat Rosaura Ruiz Gutiérrez sostuvo que la protección ambiental debe mantenerse vinculada con los derechos y el bienestar de las comunidades.