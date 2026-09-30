Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presentó los principales puntos de la estrategia ambiental del Gobierno de México como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno durante la conferencia matutina del 30 de septiembre de 2026,

Bárcena destacó que el sector transporte es el principal emisor de gases de efecto invernadero en México, al representar 20% de las emisiones totales. Le siguen:

La generación de electricidad con 18%

La industria que concentra entre 17% y 18%

Alicia Bárcena plantea reducir emisiones del transporte durante la conferencia de Sheinbaum

Ante este escenario, Alicia Bárcena señaló que el Gobierno de México analiza distintas medidas para disminuir las emisiones contaminantes relacionadas con los vehículos, entre ellas limitar la entrada de “autos chocolate” y acelerar la transición hacia la electromovilidad.

La titular de Semarnat ya había señalado la necesidad de avanzar hacia vehículos híbridos y eléctricos, además de establecer medidas ambientales para evitar la entrada de unidades usadas altamente contaminantes.

La electromovilidad también forma parte de las acciones planteadas para reducir las emisiones del transporte público y avanzar hacia una movilidad con menores impactos ambientales.

Con este diagnóstico, el transporte se coloca como uno de los principales retos de la estrategia ambiental de México, mientras que Semarnat busca impulsar medidas de reducción de emisiones y transición hacia tecnologías más limpias.