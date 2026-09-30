Alicia Bárcena advirtió que Tabasco enfrenta uno de los procesos de erosión costera más severos de México, un fenómeno vinculado al aumento del nivel del mar y a los efectos del cambio climático.

Durante la presentación de la estrategia ambiental del Gobierno federal, la titular de Semarnat señaló que varias comunidades han perdido terreno de forma acelerada y que algunas ya registran afectaciones a viviendas e infraestructura.

Ante este escenario, las autoridades impulsan proyectos de restauración para fortalecer la protección natural del litoral.

¿Qué playas de Tabasco están más afectadas por la erosión?

Entre las zonas de playas en Tabasco identificadas como críticas ante la erosión que mencionó Alicia Bárcena durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum este 30 de septiembre, se encuentran:

El Bosque, en Centla Pénjamo y Guano Solo en Paraíso El Alacrán y el ejido Sinaloa en Cárdenas

Playas de Tabasco (ISABEL MATEOS HINOJOSA /CUARTOSCURO.COM / Isabel Mateos Hinojosa)

En los puntos más vulnerables, la erosión ha provocado una pérdida considerable de terreno frente al Golfo de México, afectando viviendas y comunidades cercanas a la costa. El fenómeno también ha comenzado a generar desplazamientos relacionados con los impactos climáticos.

Ante este escenario, la Semarnat busca fortalecer las defensas naturales de las costas de Tabasco, principalmente mediante la recuperación de manglares y dunas, considerados barreras fundamentales frente al oleaje y los huracanes.

Dentro de las acciones, Bárcena también destacó el proyecto “Dunas Vivas”, desarrollado con apoyo de la UNESCO, que contempla la restauración de dunas costeras mediante vegetación nativa para ayudar a estabilizar el suelo y proteger el litoral.