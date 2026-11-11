El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, propuso la creación de una comisión especial que se encargue de realizar una investigación sobre las elecciones presidenciales de 2018 y 2024.

Que se haga una comisión para investigar el fraude electoral del (20) 18 y del (20) 24, eso sería bueno analizarlo. Alejandro Moreno

Así lo planteó al señalar que en dichos procesos se habrían cometido posibles irregularidades en el conteo de votos, el uso faccioso de algoritmos digitales y el proceder de las autoridades electorales.

La propuesta de Alejandro Moreno se presentó en respuesta a Morena que pidió a iniciar una indagatoria en torno a las elecciones del 2006 tras lo dichos de Vicente Fox, quien declaró que hizo ganar a Felipe Calderón.

Alejandro Moreno en reunión con Canacar (Especial)

Alejandro Moreno pide investigar elecciones presidenciales de 2028 y 2024

El intercambio de acusaciones por la crisis en el INE ha dejado un nuevo capítulo en el que Alejandro Moreno propuso crear una comisión que investigue las elecciones presidenciales de 2018 y 2024.

Aseveró que en dichas contiendas electorales habría indicios de irregularidades que, afirmó, derivaron en “fraudes” que favorecieron a Morena.

Hay que tomar la palabra, que se haga una comisión para investigar el fraude electoral del (20) 18 y del (20) 24, eso sería bueno analizarlo. Alejandro Moreno

En ese sentido, Alejandro Moreno señaló que si desde Morena se plantea investigar el proceso de 2006, también deben revisarse los comicios de 2018 y 2024, especialmente el más reciente.

Al respecto, dijo que existen elementos sobre algoritmos digitales que habrían alterado el conteo y ampliado la representación legislativa de Morena, aunque no presentó pruebas documentales.

Ante ello, el líder del PRI dijo que es necesario revisar el funcionamiento de los sistemas informáticos del INE y la distribución de votos, pues Morena obtuvo 54% de sufragios y cerca de 75% de espacios en Diputados.

Propuesta de Alejandro Moreno fue en respuesta a petición de Morena sobre elecciones 2026

La propuesta de Alejandro Moreno para investigar las elecciones de 2028 y 2024, fue en respuesta directa a la reciente solicitud que Morena para investigar el presunto fraude electoral de 2006.

El martes 10 de noviembre, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel anunció que pediría crear una Comisión Especial por la Democracia y la Verdad que se enfoque en revisar esos comicios.

El detonante de esa petición fueron las declaraciones del expresidente Vicente Fox, quien dijo públicamente que gracias a él, Felipe Calderon obtuvo el triunfo en la contienda electoral de 2006.

Fox cambia versión sobre elecciones de 2006 tras admitir que hizo ganar a Calderón (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Tras dichas declaraciones, Ariadna Montiel sostuvo que es necesario revisar la actuación del gobierno de Vicente Fox, pese a que los plazos legales para impugnar la elección concluyeron hace dos décadas.