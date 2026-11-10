Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, propuso la creación de una Comisión por la Democracia y la Verdad por el fraude electoral de 2006.

“Presentaremos la queja ante el Instituto Electoral y la solicitud de que se abra una comisión especial para que se investigue la verdad” Ariadna Montiel

Desde su conferencia este 10 de noviembre, Ariadna Montiel resaltó que “la democracia en México debe saldar esta deuda”.

En este sentido, resaltó que Vicente Fox se delató al declarar impunemente que cometió fraude electoral al entrometerse en la elección de 2006 cosa que “no debemos dejar pasar”.

Ariadna Montiel y Morena proponen investigar fraude de 2006 con una comisión especial a la Cámara de Diputados

Ariadna Montiel compartió que Morena presentará ante la Cámara de Diputados una propuesta para crear la Comisión por la Democracia y la Verdad para investigar el fraude de 2006.

De acuerdo con Montiel, además de la propuesta, se presentará una queja ante el INE por el fraude de 2006.

Esto luego de que Vicente Fox declarara en una entrevista que él decidió que dejaría el poder “a alguien del PAN en las elecciones 2006.

“Nosotros decidimos presentar la solicitud…ante la Cámara de Diputados, la creación de una comisión especial por la Democracia y la Verdad para investigar el fraude electoral de 2006” Ariadna Montiel

Ariadna Montiel recordó que, a 20 años del fraude, Vicente Fox ha decidido delatarse impunemente y declarar que intervino en la elección.

Por otra parte, señaló que en 2006 el Instituto Electoral reconoció que sí hubo intromisión del presidente, sin embargo “no había sido determinante”, por lo que se pidió la revisión voto por voto.

Además, aseguró que de haber tenido la legislación actual, “Andrés Manuel López Obrador hubiera sido presidente desde 2006″.

“Gracias a la lucha que nosotros dimos en ese tiempo la ley se modificó y si las elecciones de entonces se hubieran contado con la legislación de ahora, Andrés Manuel López Obrador hubiera sido presidente desde 2006” Ariadna Montiel

Por ello, reiteró que “no puede quedar impune” lo dicho por el expresidente por lo que llamó a la creación de esta comisión.