Jorge Romero deslindó públicamente al PAN de los dichos del expresidente Vicente Fox sobre las elecciones de 2006, en los que aseguró hizo que la presidencia de México quedara en manos de Felipe Calderón.

Mediante un posicionamiento difundido en redes sociales, el dirigente nacional del PAN aseveró que cada figura pública debe hacerse cargo y asumir la responsabilidad de sus expresiones personales.

Ayer lo dije y hoy lo reitero, quien emitió esos dichos tiene que hacerse cargo de los mismos... Para nosotros es importante separar los dichos de quien es un personaje importantísimo para la historia del país y de nuestro partido, de lo que son los posicionamientos del PAN. Jorge Romero

Jorge Romero, presidente nacional del Partido Acción Nacional (Galo Cañas Rodríguez)

Jorge Romero defiende victoria de Calderón en 2006; asegura se malinterpretaron las palabras de Fox

Jorge Romero enfatizó la importancia de fijar una postura institucional clara y separar los pronunciamientos individuales de Vicente Fox de los posicionamientos oficiales del PAN.

Ello respetando la figura del expresidente de México como un personaje muy importante para la historia del país y de la propia agrupación blanquiazul.

Romero aseguró que diversos estudios ratifican que Felipe Calderón ganó legítimamente la presidencia, por lo que dejan sin fundamento las aseveraciones de Fox.

En este sentido, el dirigente manifestó que entabló comunicación con Fox, quien le señaló que sus palabras se referían a que, gracias a su buen gobierno, hizo que el PAN lograra mantener la presidencia en 2006.

Ante ello, la representación panista desestimó de manera tajante cualquier inferencia que pretenda atribuir el triunfo electoral a factores distintos de los votos ciudadanos.

Yo particularmente hablé con él (Fox) para preguntarle al respecto. Lo que me dice, siendo su dicho, es que él se refería a que con su buen gobierno él hizo ganar a Felipe Calderón. Ese es su dicho... El dicho del PAN es que cualquier inferencia hacia que ese triunfo en el 2006 haya sido distinto a los votos ciudadanos, es una teoría que nosotros no compramos; siempre vamos a defender como PAN que en el 2006, hay muchísimos estudios que sostienen, que el 2006 lo ganó Felipe Calderón. Jorge Romero

Con ello, reiteraron que el supuesto fraude de 2006 es una simple teoría que la organización no comparte bajo ninguna circunstancia.

Jorge Romero ratificó que desde el PAN defenderán siempre e inquebrantablemente la victoria obtenida en 2006 por Felipe Calderón, quien figurara entonces como candidato presidencial de su partido.