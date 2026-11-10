Eiza González y Grigor Dimitrov llevan más de año y medio de noviazgo, por lo que recientemente revelaron si ya tienen planes de boda.

La actriz y su novio estuvieron en la CDMX, por lo que fueron cuestionados por la prensa sobre sus planes a futuro.

Grigor Dimitrov quedó encantado con la comida mexicana y la hospitalidad, pero mencionó que él “se llevaba lo mejor de México” al referirse a su novia.

Eiza González y Grigor Dimitrov revelan si ya están planeando su boda

Grigor Dimitrov y Eiza Gonzalez viajaron a México para visitar a la familia de la actriz y minutos antes de su regreso al extranjero, la pareja fue cuestionada sobre si pensaban casarse.

Eiza González respondió que esa pregunta se la debían hacer a Grigor Dimitrov, quien mencionó que ya están platicando sobre el tema.

“No, todavía no, estamos en pláticas y esperemos que pronto”, respondió Grigor Dimitrov; no habrá boda por el momento.

La pareja lleva más de un año de relación e incluso Grigor Dimitrov ya conoce a la familia de Eiza González, por lo que sí podrían formalizar su relación en el futuro.

Eiza González y Grigor Dimitrov disfrutaron de unas vacaciones en la CDMX

Eiza González reveló que viajó junto a Grigor Dimitrov para visitar a su familia, ya que no podrá estar con ellos en las celebraciones decembrinas.

La actriz menciona que llevó a Grigor Dimitrov a pasear por lugares icónicos de la CDMX, como la Casa Azul de Frida Kahlo y hasta le hicieron una ‘limpia’ en el Zócalo.

Lo traje a conocer México, lo llené a la casa de Diego (Rivera) estuvo increíble, lo llevé a conocer todo lo típico de México. Eiza González

Y no fue todo, ya que Grigor Dimitrov quedó enamorado de la gastronomía mexicana y su comida favorita fueron los chilaquiles.

Incluso, Grigor Dimitrov reveló que comió muchos tacos durante toda una semana: “Los chilaquiles los amo, comí tacos como para el resto del año”.

Grigor Dimitrov mencionó que los mexicanos eran personas maravillosas y que su hospitalidad lo impresionó.

El tenista cerró su mensaje de agradecimiento por la hospitalidad de los mexicanos, mencionando que él tenía “lo mejor de México”, refiriéndose a Eizaa González.