Claudia Sheinbaum respaldó la posibilidad de revisar las presuntas irregularidades de las elecciones presidenciales de 2006 y sostuvo que las recientes declaraciones de Vicente Fox justifican volver a analizar aquel proceso electoral.

Reconoce que participó para que no llegara López Obrador. ¿Por qué no llegó López Obrador? Por un fraude electoral que, ahora nos dice que un consejero electoral ya sabía desde hace dos semanas que iba a ocurrir. Entonces, que se investigue también, creo que ayer sacó Morena, que se investigue el fraude del 2006. Es muy relevante en el país porque si alguien ha luchado por la democracia, no han sido ellos. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 11 de noviembre de 2026, la presidenta de México también cuestionó el desempeño histórico del IFE y planteó la necesidad de esclarecer distintos episodios relacionados con la organización de elecciones en México.

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum se producen en medio del debate sobre el caso Guadalupe Taddei y la renovación de la presidencia del INE.

Claudia Sheinbaum respaldó a Morena en su propuesta de investigar las elecciones 2006

La presidenta Claudia Sheinbaum coincidió con la postura de Morena sobre la necesidad de investigar las presuntas irregularidades de las elecciones presidenciales de 2006, en las que Felipe Calderón obtuvo el triunfo frente a Andrés Manuel López Obrador por un estrecho margen.

Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum retomó las recientes declaraciones del expresidente Vicente Fox, quien habló sobre su intervención para favorecer el triunfo de Calderón y mantener el poder del PAN; para Sheinbaum, estas palabras hacen relevante revisar lo ocurrido en aquel proceso electoral del 2006.

Claudia Sheinbaum cuestiona al IFE y al INE por las elecciones de 2006

Durante la conferencia de este 11 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre investigar el fraude electoral del 2006, y cuestionó la credibilidad de las autoridades electorales y señalar que también deben revisarse otros antecedentes, como el proceso de 2012.

“Ese instituto tiene, por lo menos, una mancha terrible, que es el fraude electoral del 2006. El INE tiene otras, como la compra de votos del 2012 donde nunca dijeron nada.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum sostuvo que las declaraciones de Fox justifican investigar las presuntas irregularidades históricas, entre ellas posibles manipulaciones de actas y el contexto político previo a los comicios.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (Especial)

Por otra parte, Claudia Sheinbaum pidió aclarar los contratos para imprimir material electoral, adjudicados desde 2014 a empresas que, según expuso, habrían concentrado operaciones por más de 2 mil millones de pesos.

Asimismo, la presidenta cuestionó la posible formación de un monopolio y solicitó revisar cómo se asignaron esos recursos.

El tema vuelve a colocar bajo discusión la actuación de las autoridades electorales, en un contexto de cuestionamientos al INE y del debate sobre posibles reformas electorales rumbo a 2027.