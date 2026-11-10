Paola Dalay reiteró que César Romo no es su novio, aunque le gusta y sale con él desde hace unos meses.

Tras la separación de José Eduardo Derbez, Paola Dalay confirmó que está saliendo con César Romo y descartó que le haya sido infiel al actor.

Paola Dalay revela qué le gustó de César Romo cuando lo conoció

En entrevista con Ventaneando, Paola Dalay reveló que fue una amiga quien le presentó a Cesar Romo.

Paola Dalay reveló que la personalidad de César Romo fue lo que le atrajo, así como su manera de pensar.

Pues siendo él, literal, siendo él, la verdad es que es una persona increíble, me gusta su manera de pensar, me gusta su forma de ser, tiene muchas cosas muy buenas. Paola Dalay

César Romo y Paola Dalay (Agencia México)

La modelo y César Romo hicieron pública su relación tras compartir fotos en Instagram durante el Gran Premio de México.

Sin embargo, Paola Dalay aclara que sigue saliendo con César Romo y por lo pronto no son pareja, por lo que el futbolista no conoce a su hija Tessa.

Ahorita César todavía no conoce a Tessa, pero obviamente me estoy fijando en eso y creo que lo principal es que mi hija esté bien, que yo esté bien, ya después yo les contaré cuando pase, cuando se conozcan. Paola Dalay

Paola Dalay reiteró que su relación con César Romo no fue el motivo por el cual anunció su separación con José Eduardo Derbez, pues ya llevaban meses de ruptura.

Paola Dalay no tiene inconveniente con que José Eduardo Derbez tenga pareja

José Eduardo Derbez está soltero por el momento, pero Paola Dalay aclaró que no tiene problema en que el actor tenga una nueva pareja.

Además, aseguró que permitirá que su hija conviva con la próxima pareja de José Eduardo Derbez.

Yo no tengo ningún problema en que Tessa también conviva con su nueva pareja en el momento el que él la tenga. Paola Dalay

Por lo pronto, Tessa ya vive con Paola Dalay, quien aseguró que José Eduardo Derbez no tendrá restricciones para ver a su hija y la familia paterna también tendrá acceso a la niña.