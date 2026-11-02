A través de un duro mensaje, Alejandra Cuevas cuestionó a Citlalli Hernández por todo el respaldo que Morena le ha dado al extitular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.

Cuando Gertz me metió a la cárcel, ustedes no vieron nada. Cuando la Suprema Corte me liberó, tampoco. Pero para darle una embajada sí estuvieron muy atentos Alejandra Cuevas

En su publicación, Alejandra Cuevas recordó que por el caso de su hermano Federico Gertz Manero, el actual embajador de México en el Reino Unido la llevó a la cárcel y Morena no hizo nada para evitarlo.

Cabe destacar que el fuerte reclamo se emitió luego de que la propia Citlalli Hernández cuestionó la presencia de personajes “impresentables” en Morena que han sido defendidos por el partido.

Alejandra Cuevas lanza duro reclamo a Citlalli Hernández por Gertz Manero

El 16 de octubre de 2020, Alejandra Cuevas fue ingresada a prisión tras ser acusada de negligencia en la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del entonces titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.

Luego de 528 días, Alejandra Cuevas salió de la cárcel cuando la SCJN resolvió que el delito de “homicidio por omisión” que se le imputó no existe, hechos en los que Morena no intervino.

Alejandra Cuevas reclama a Citlalli Hernández por respaldo de Morena a Gertz Manero (@AleCuevasMoran/X )

Así lo recordó la propia Alejandra Cuevas en su mensaje en el que advirtió que pese a que el proceso en su contra fue a todas luces un abuso, Morena no hizo nada para evitarlo.

En el mismo sentido, reclamó que una vez que fue puesta en libertad, el partido no hizo nada contra Gertz Manero y en cambio terminaron por premiarlo con una embajada.

Alejandra Cuevas critica “descaro” de Citlalli Hernández

En la publicación con la que reclamó a Citlalli Hernández por el apoyo irrestricto que han dado a Gertz Manero pese a su conducta, Alejandra Cuevas advirtió que la militante de Morena actúa de forma descarada.

Sobre ello, recriminó que la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido se atreva a cuestionar si Morena ha defendido a figuras que puedan calificarse como “impresentables”.

Y ahora tienes el descaro de preguntar a quién han defendido. Qué extraordinaria capacidad para hacerte la imbécil. Alejandra Cuevas

En ese sentido y tras recordar lo ocurrido en su caso con Gertz Manero, sentenció que Citlalli Hernández demostró una gran “capacidad” para evadir las responsabilidades del partido.

Previamente, Citlalli Hernández cuestionó a otra usuaria de la plataforma X sobre la existencia de personalidades indefendibles a las que Morena les ha dado su respaldo.