Alejandra Cuevas lanzó un duro reclamo en contra de Alejandro Gertz Manero y Ernestina Godoy, debido al caso por el cual estuvo encarcelada cerca de año y medio.

“Mi madre ya murió. Nadie le va a devolver los meses que pasó a oscuras en su propia casa” Alejandra Cuevas

Por medio de una publicación en sus redes, recriminó el actuar del extitular de la FGR y de la actual titular, pues advirtió que por las acusaciones, su madre vivió encerrada los últimos años de su vida.

De la misma forma y tras sentenciar que su madre ya murió, Alejandra Cuevas lamentó que a pesar de las irregularidades del caso, a Alejandro Gertz Manero y Ernestina Godoy les ha “ido bien”.

Alejandra Cuevas lanza duro reclamo contra Gertz Manero y Godoy

A más de 8 años del caso por el que estuvo presa, Alejandra Cuevas lanzó un duro mensaje contra Alejandro Gertz Manero y Ernestina Godoy, pues lamentó que pese a lo ocurrido y lo evidenciado, ninguno haya sufrido alguna consecuencia.

En su publicación, Alejandra Cuevas recriminó que Gertz Manero, quien impulsó el caso, hoy pueda gozar de total tranquilidad al ostentar el cargo de embajador de México en el Reino Unido.

“Alejandro Gertz Manero impulsó esa acusación. Hoy es embajador de México en el Reino Unido. Ernestina Godoy dirigía la Fiscalía que la sostuvo. Hoy encabeza la Fiscalía General de la República. A los dos les ha ido bien” Alejandra Cuevas

De la misma forma, lamento que Ernestina Godoy -quien desde su entonces cargo de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) la CDMX colaboró en el caso- ahora esté al frente de la FGR.

Así lo advirtió al señalar que a “los dos les ha ido bien”, mientras que acusó que “el Estado mexicano ni siquiera respondió a tiempo” a su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Alejandra Cuevas ve impunidad en nombramiento de Gertz Manero en Reino Unido (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

Recuerda Alejandra Cuevas calvario por caso que impulsó Alejandro Gertz Manero

En agosto de 2015 murió Federico Gertz Manero, hermano del exfiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien acusó a su cuñada, Laura Morán, por el cargo de “homicidio doloso por omisión”.

Tras asumir en la titularidad de la FGR, en 2020 Gertz Manero logró que se emitieran órdenes de aprehensión que llevaron a la cárcel a Alejandra Cuevas, hija de Laura Morán.

Luego de estar 518 días en prisión, Alejandra Cuevas obtuvo su libertad luego de que la SCJN le concedió un amparo liso y llano por la inexistencia del delito que Gertz Manero intentó imputarle.

“Durante meses, mi madre vivió con las cortinas cerradas, completamente a oscuras, por miedo. Tenía más de noventa años y una orden de aprehensión a su nombre. Yo no podía hacer nada por ella, porque estaba en la cárcel” Alejandra Cuevas

A pesar lo anterior, no se inició ningún proceso contra Gertz Manero, por lo cual a más de 4 años de lograr salir del Penal de Santa Martha Acatitla, Alejandra Cuevas lamentó el curso de los hechos.

En especial porque recordó que en el tiempo que estuvo encarcelada, su madre Laura Morán tuvo que vivir encerrada en su propia casa con una orden de aprehensión en su contra ya sus más de 90 años de edad.

Al rememorar los hechos, Alejandra Cuevas llamó a la solidaridad para quienes como ella, han pasado tiempo encerrados sin sentencia, así como para las madres que están en busca de sus hijos.