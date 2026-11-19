De acuerdo con medios británicos, Robert Pattinson podría ganar hasta 98 millones de dólares como James Bond.

El también actor de Batman daría vida al agente 007 durante los próximos tres años, lo que le haría llevarse una cifra millonaria por su interpretación.

Revelan que Robert Pattinson podría ganar hasta 98 millones de dólares como James Bond

Robert Pattinson se llevaría entre 76 y 98 millones de dólares por interpretar al nuevo James Bond.

Algunos reportes señalan que tan solo por audicionar, Pattinson ganó 1 millón de dólares.

Se calcula que conseguiría entre 15 y 20 millones de dólares por la primera película del agente 007.

Robert Pattinson (Scott A Garfitt / AP Photo/Scott A Garfitt)

Posteriormente, subiría en las siguiente entregas hasta alcanzar, ya con bonificaciones, entre 80 y 110 millones de dólares.

De esa manera, Robert Pattinson duplicaría su fortuna que ronda los 80 millones de dólares provenientes de la saga Twilight y demás películas que ha realizado.

A diferencia de sus competidores por el papel de James Bond, Pattinson acordó tres películas y con ello un mejor acuerdo monetario.

Robert Pattinson al final le ganó el rol del icónico espía a actores como Jack Lowden, Callum Turner, Josh O’Connor y Nicholas Hoult.

Así, se suma a una de las franquicias más exitosas del cine, la cual ha logrado acumular 7,800 millones de dólares con sus 25 películas.

Además de que sería uno de los mejores pagados por ser el agente 007, ya que Daniel Craig ganó entre 85 y 110 millones de dólares por cinco películas, mientras que Pierce Brosnan consiguió 41 millones en cuatro largometrajes.