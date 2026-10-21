Elementos de diversas instituciones del Gabinete de Seguridad de México recuperaron seis piezas arqueológicas en el AICM con destino a Gran Bretaña.

El Instituto Nacional de Antropología (INAH) determinó que las piezas recuperadas pertenecen al patrimonio cultural de la nación y están protegidas por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

En octubre de 2026, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que en los dos últimos años se han recuperado 5 mil 686 piezas arqueológicas y desde 2018 se han restituido 17 mil piezas del patrimonio nacional.

Recuperan seis piezas arqueológicas en el AICM con destino a Gran Bretaña

El hallazgo de las seis piezas arqueológicas se realizó durante la inspección y vigilancia realizada en el AICM por elementos de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina y la SSPC.

Recuperan 6 piezas arqueológicas en el AICM rumbo a Gran Bretaña (X/@GabSeguridadMX)

Los seis objetos arqueológicos estaban entre mercancías de exportación de Correos de México, procedentes de Veracruz con destino a Gran Bretaña.

El INAH dictaminó que las piezas encontradas están protegidas por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

Al ser parte del patrimonio de la nación, las piezas arqueológicas no se pueden vender, transferir o ceder de forma legal y dichos términos son imprescriptibles.

La piezas arqueológicas están en resguardo de Correos de México, en el área de Trámites Especiales en espera de que la Fiscalía General de la República realice el aseguramiento correspondiente.

El Gabinete de Seguridad mantiene inspecciones para proteger el patrimonio nacional

La Agencia Nacional de Aduanas y las instituciones del Gabinete de Seguridad realizan acciones permanentes de seguridad de las mercancías que se exportan.

El trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad con ayuda de herramientas tecnológicas han permitido contribuir con la protección del patrimonio cultural de México.

En los últimos dos años se han restituido 5 mil 686 piezas arqueológicas; la mayoría han sido entregas voluntarias y el resto corresponde a decomisos en aduanas o lotes retirados en subastas.

La recuperación de estas piezas ha sido gracias al trabajo del INAH en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República.