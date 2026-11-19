El expresidente Felipe Calderón pidió escuchar una entrevista a Guadalupe Acosta Naranjo, actual dirigente del partido Somos, en la que aseguró que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habría solicitado alterar los resultados de una encuesta durante las elecciones presidenciales de 2006.

Felipe Calderón pide escuchar a Guadalupe Acosta Naranjo sobre las elecciones de 2006 (Felipe Calderón en X)

En la entrevista con ADN Noticias, Acosta Naranjo, quien entonces militaba en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostuvo que López Obrador perdió la elección por una diferencia de medio punto porcentual, pese a las acusaciones de intervención del entonces presidente Vicente Fox para favorecer a Felipe Calderón y cometer fraude electoral.

Según el dirigente de Somos, AMLO habría pedido modificar los resultados de una encuesta que no lo favorecía para sostener que había ganado la Presidencia de México por medio millón de votos.

“Perdió en el resultado a las 7 de la noche, medio punto abajo. Y pidió que alteraran el resultado de las encuestas y dijo que ganaran con medio millón de votos” Guadalupe Acosta Naranjo, actual dirigente del partido Somos

Guadalupe Acosta Naranjo señala errores de AMLO en las elecciones de 2006

En la misma entrevista que compartió Felipe Calderón, Guadalupe Acosta Naranjo responsabilizó a AMLO de su derrota en las elecciones presidenciales de 2006, al considerar que cometió varios errores durante la campaña.

Entre las decisiones que cuestionó mencionó la falta de atención a Cuauhtémoc Cárdenas y Patricia Mercado, así como la supuesta falta de rechazo a un acuerdo con Elba Esther Gordillo.

De acuerdo con Acosta Naranjo, estas decisiones influyeron en el resultado electoral y en la pérdida de apoyo hacia López Obrador.

“Hizo tantas cosas mal en las cuales Andrés fue bajando su porcentaje mayor y no supo admitir que perdió” Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente de Somos

Guadalupe Acosta Naranjo revela cuál fue punto de quiebre con AMLO

Asimismo, Guadalupe Acosta Naranjo explicó cuál fue el punto de quiebre en su relación con Andrés Manuel López Obrador después de las elecciones de 2006.

Según el dirigente de Somos, el distanciamiento ocurrió porque no respaldó a López Obrador en su intención de impedir la toma de protesta de Felipe Calderón como presidente de México.

Por su parte, Felipe Calderón retomó la entrevista y pidió que se escucharan las declaraciones de Acosta Naranjo en redes sociales, en un contexto marcado también por las declaraciones del expresidente Vicente Fox, quien admitió haber intervenido en el proceso electoral de 2006 contra AMLO.