La incertidumbre sobre el futuro de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a integrantes del Consejo General a analizar alternativas temporales en caso de que la Cámara de Diputados no concrete el nombramiento de una nueva titular antes de que concluya el año.

En ese contexto, la consejera Carla Humphrey explicó que el Consejo General del INE ya contempla escenarios para garantizar la continuidad institucional y evitar vacíos en la conducción administrativa y electoral.

Las declaraciones de la consejera del INE surgen en medio del debate político sobre el relevo en la presidencia y las propuestas planteadas por exconsejeros del IFE e INE.

Carla Humphrey explicó los escenarios que contempla el INE ante la falta de una nueva presidencia

Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), reveló que el organismo ya cuenta con un plan B en caso de que la Cámara de Diputados no elija a una nueva presidenta para el Consejo General.

En un encuentro con medios de comunicación, la consejera explicó que, si el nombramiento no se concreta a finales de 2026, se podría dialogar con Blanca Cruz, actual presidenta provisional del INE, o con alguna otra consejera interesada en asumir esa responsabilidad.

Humphrey señaló que, en un primer momento, Blanca Cruz podría permanecer al frente del Instituto de manera provisional.

Sin embargo, si la elección no se concreta antes de que termine el año, el Consejo General analizaría si ella continúa en el cargo o si otra consejera asume la presidencia.

“Eso sería una primera, digamos, presidencia provisional, y que si no llegaba digamos cerrando el año, platicaríamos también para ver si incluso ella quería quedarse (Blanca Cruz) o si hay alguna otra colega que quisiera estar y si estamos todos de acuerdo con la decisión que tome”. Carla Humphrey, consejera del INE

INE desestima recomendaciones de exconsejeros sobre su nueva presidencia

Por otra parte, Carla Humphrey consideró que los planteamientos de exconsejeros del Instituto Nacional Electoral sobre cómo debería resolverse la elección de su nueva presidencia son irrelevantes para el actual Consejo General.

Esto ocurre después de que los expresidentes del IFE y del INE, Lorenzo Córdova, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés, ofrecieran una conferencia de prensa para presentar recomendaciones sobre la situación que enfrenta el organismo, particularmente por la crisis relacionada con sus contratistas y la papelería.

Al respecto, Humphrey sostuvo que la decisión sobre quién ocupará la presidencia provisional corresponde exclusivamente a las y los integrantes del actual Consejo General.

“Pero sí, me parece muy importante decir que los planteamientos de fuera son creo irrelevantes para nosotros. O sea, es una decisión de este Consejo General, de las y los consejeros, quién es nombrada presidenta provisional” Carla Humphrey, consejera del INE

¿Cuáles fueron las propuestas de los exconsejeros presidentes del INE?

Cabe recordar que, durante su conferencia de prensa, los exconsejeros presidentes Lorenzo Córdova, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés presentaron una serie de recomendaciones para resolver la situación de la presidencia del INE.

Entre sus propuestas plantearon que la Cámara de Diputados concrete el nombramiento mediante un consenso entre todas las fuerzas políticas.

En caso de que no se alcance un acuerdo, también propusieron modificar la Constitución para reconfigurar la integración del Consejo General del INE.

Además, Leonardo Valdés planteó que algunos de los actuales integrantes del Consejo General deberían renunciar.