Autoridades federales detectaron más de 2 kilos de una sustancia con características de una posible droga, en una revisión de paquetería en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El hallazgo fue informado este viernes 30 de octubre por el Gabinete de Seguridad, que detalló que en el operativo participaron elementos de:

Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM)

Secretaría de Marina (Semar)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Correos de México

AICM frena envío de más de 2 kilos de posible droga hacia Reino Unido

A través de redes, el Gabinete de Seguridad dio a conocer sobre la detección de un paquete con más de 2 kilos de aparente droga, que había sido declarado como juguetes con destino a Reino Unido.

AICM detecta más de 2 kilos de aparente droga en envío al Reino Unido (Captura de pantalla)

De acuerdo con el reporte, la detección ocurrió en el área de supervisión postal de la aduana del AICM, donde el personal utilizó equipos de rayos X para inspeccionar la mercancía e identificar posibles irregularidades.

En la revisión del paquete, los agentes localizaron una bolsa que contenía aproximadamente 2.5 kilogramos de polvo blanco, cuya composición todavía no ha sido confirmada.

Tras el hallazgo, las autoridades tomaron una muestra de la sustancia y la enviaron al Laboratorio Central de la ANAM para realizar los análisis correspondientes y determinar de qué material se trata.

El Gabinete de Seguridad señaló que estas acciones forman parte de las labores de inteligencia, análisis de riesgos y vigilancia aduanera para prevenir el tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este envío ni han confirmado el tipo de droga que contenía el paquete que pretendía llegar al Reino Unido.