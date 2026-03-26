Claudia Sheinbaum provoca la risa de los asistentes al decir “ahí se ven” al presentar la jornada de futbol en el Estado de México.

Al ver la reacción de los asistentes, Claudia Sheinbaum de inmediato aclaró su frase “ahí se ven” y pidió que no la malinterpretaran.

“Ahí se ven en todos lados. No, no ‘ahí se ven’ con Delfina (Gómez), no me malinterpreten” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum provoca la risa de los asistentes al decir “ahí se ven”

Durante la conferencia del Pueblo, Claudia Sheinbaum presentó la jornada de futbol en Edomex por lo que tuvo un enlace con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum provocó la risa de los asistentes luego de que al terminar el enlace con Delfina Gómez Álvarez soltó la frase: “Ahí se ven”.

Tras las risas de los asistentes, Claudia Sheinbaum de inmediato aclaró que no fue un adiós para Delfina , sino la confirmación de que se veían todos los jóvenes en la transmisión en vivo.

Claudia Sheinbaum señaló que de inmediato tenía que aclarar sus palabras para no crear especulaciones.

“Ahí se ven todos los jóvenes que están en los distintos lugares de la república. No, ustedes son algo especial” Claudia Sheinbaum

Tras las risas de los asistentes y la aclaración de Claudia Sheinbaum, se continúo con la conferencia del Pueblo.

Delfina Gómez Álvarez inauguró oficialmente la Jornada Nacional de Fútbol en el Edomex

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez inauguró oficialmente la Jornada Nacional de Fútbol en el Estado de México, una iniciativa diseñada para fomentar el deporte entre la juventud de cara al Mundial 2026.

Desde la Preparatoria 24 en Naucalpan, Delfina Gómez Álvarez junto a autoridades federales y municipales dieron el banderazo a la Jornada Nacional de Fútbol para las y los jóvenes en Torneos de Cascaritas y Dominadas.

El programa se llevará a cabo en más de 680 sedes distribuidas en los 125 municipios de la entidad, promoviendo torneos locales de “cascaritas” y exhibiciones de habilidades.

Esta estrategia no solo busca la activación física, sino también la recuperación de espacios públicos para el beneficio de las comunidades locales.

Los jóvenes involucrados tendrán la oportunidad de competir y compartir videos de su talento para obtener un lugar en eventos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026.