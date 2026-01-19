Desde la mañanera del pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum protagonizó un momento gracioso al ser quien corrigiera a un reportero tras confundir a la boyband surcoreana BTS.

Luego de que el Carlos Guzmán preguntara sobre la problemática que se tiene con Ocesa por el precio de los boletos, datos personales y reembolsos, además de un criterio llamado “BTS”.

A lo que la mandataria del país, corrigió al reportero diciéndole que BTS se trataba de un “grupo coreano muy famoso” y no un criterio del SAT, pero sí en boca de los jóvenes ante la emoción de sus conciertos en México.

Momento que causó risas entre los asistente y reporteros en la mañanera del pueblo de Claudia Sheinbaum, pero que evidenció la popularidad de BTS en México.

“No, BTS es un grupo coreano muy famoso, que les encanta a los jóvenes y viene a México y hubo ahí todo un problema relacionado con BTS”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Venta de boletos para BTS de Ocesa será vigilada por Profeco

Luego de la corrección de Sheinbaum a reportero por BTS, el procurador César Iván Escalante Ruiz de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aseguró que la venta de boletos para BTS de Ocesa será vigilada.

Pues la Profeco hará llegar este mismo día un exhorto a Ocesa “para que se transparente todo lo que están pidiendo los fans” sobre la venta de boletos para las tres fechas en concierto de BTS en la CDMX.

Así como también la Profeco pedirá a Ocesa el porcentaje de boletos que se contemplan para las preventas que se tendrán para los conciertos de BTS, al ser distintas desde para el ARMY con membresía, así como las bancarias promocionales.