Carolina Pérez Luna ha consolidado una trayectoria destacada en el ámbito jurídico y de la propiedad intelectual, con experiencia en la protección de marcas, patentes y derechos industriales.

Dentro del IMPI ha liderado proyectos de vigilancia y acciones contra la falsificación, además de ocupar cargos clave en la Secretaría de Hacienda, fiscalías estatales y federales, y tribunales electorales.

Su carrera combina gestión pública, docencia universitaria y especialización en innovación y comercio, lo que la posiciona como referente en la defensa de derechos legales e industriales.

¿Quién es Carolina Pérez Luna?

Carolina Abigail Pérez Luna es una especialista en temas jurídicos y propiedad intelectual que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional dentro del sector público mexicano. Su trabajo se ha enfocado en la protección de marcas, patentes, derechos industriales y mecanismos legales relacionados con innovación y comercio.

Dentro del IMPI ha participado en proyectos relacionados con vigilancia de derechos de propiedad intelectual, procedimientos administrativos y acciones contra productos falsificados o de uso indebido de marcas registradas.

¿Qué edad tiene Carolina Pérez Luna?

Carolina Pérez nació el 31 de mayo de 1990, por lo que actualmente tiene 35 años.

¿Carolina Pérez Luna tiene esposo?

La vida de Carolina Pérez es privada, por lo que se desconoce cuál es su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Carolina Pérez Luna?

Al haber nacido el 31 de mayo, Carolina Pérez Luna es Géminis, signo que se caracteriza por ser curioso, ingenioso y comunicativo.

¿Carolina Pérez Luna tiene hijos?

No hay información sobre si Carolina Pérez tiene hijos, pues los detalles disponibles se centran en su trayectoria.

¿Qué estudió Carolina Pérez Luna?

Carolina Pérez Luna cuenta con formación en Derecho y áreas relacionadas con propiedad intelectual y regulación jurídica.

¿En qué ha trabajado Carolina Pérez Luna?

Carolina Pérez Luna ha desarrollado su trayectoria profesional principalmente dentro del área de protección a la propiedad intelectual y derechos industriales en el IMPI, destacando cargos como: