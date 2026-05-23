La madrugada de este sábado 23 de mayo se registró una explosión en una bodega de pirotecnia de Tultepec, que movilizó a cuerpos de emergencia en esta zona del Estado de México (Edomex).

De acuerdo con la información, la bodega de pirotecnia se encontraba cerca del mercado de San Pablito y, hasta el momento, no se reportan personas muertas ni lesionadas por esta explosión.

Sin muertos ni heridos tras explosión de bodega de pirotecnia en Tultepec

Una nueva explosión se registró en una bodega de Tultepec, utilizada para el almacenamiento de material pirotécnico, donde se escuchó una fuerte detonación seguida de una columna de humo.

Explota bodega de pirotecnia en Tultepec; no reportan muertos ni heridos (Captura de pantalla)

Vecinos reportaron que la primera detonación se dio cerca de las 03:30 horas de este sábado 23 de mayo, por lo que personal de emergencia acudió a la bodega de Tultepec para atender el fuego.

Información preliminar señala que las viviendas cercanas registraron afectaciones menores, principalmente en ventanas y estructuras ligeras debido a la onda expansiva; no hubo muertos ni heridos.

Hasta el momento no hay un reporte oficial sobre el incidente en Tultepec, se esperan las investigaciones correspondientes para determinar las causas y verificar si la bodega operaba bajo las medidas de seguridad.

Cabe mencionar que Tultepec es reconocido por la elaboración y venta de pirotecnia. No obstante, el municipio ha registrado explosiones en talleres y bodegas dedicadas a esta actividad.