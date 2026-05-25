El Partido Acción Nacional (PAN) acusó una presunta persecución política contra María Eugenia Campos luego del citatorio enviado por la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer como testigo.

La gobernadora de Chihuahua fue requerida dentro del expediente abierto por presuntos delitos contra la seguridad nacional relacionados con un operativo antinarcóticos donde participaron agentes estadounidenses.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, aseguró que Morena utiliza instituciones federales para intimidar gobiernos opositores y adelantó movilizaciones ciudadanas en respaldo a la mandataria estatal.

PAN acusa uso político de instituciones federales contra Maru Campos

Romero afirmó que el oficialismo busca desgastar políticamente a gobiernos emanados de oposición mediante investigaciones federales y procedimientos judiciales relacionados con temas de seguridad y cooperación internacional.

El dirigente panista llamó a simpatizantes y ciudadanos a defender la democracia, libertades e instituciones frente a lo que calificó como intentos autoritarios impulsados desde Morena.

Maru Campos señala persecución política por citatorio de la FGR (Cortesía )

La FGR solicitó la comparecencia de Campos como testigo tras la participación de dos elementos de la CIA en un operativo realizado dentro del estado.

De acuerdo con el expediente federal, los agentes estadounidenses habrían participado sin autorización oficial del gobierno mexicano, situación que derivó en la investigación abierta por autoridades federales.

El PAN adelantó que en próximos días anunciará acciones públicas y expresiones ciudadanas para respaldar a la gobernadora y denunciar presuntos abusos de poder institucionales.

Romero sostuvo que la llamada “embestida política” ha generado mayor respaldo ciudadano hacia Acción Nacional y hacia administraciones estatales que enfrentan problemas relacionados con la delincuencia organizada.

Hasta el momento, la gobernadora chihuahuense no ha emitido nuevos posicionamientos públicos sobre el citatorio, mientras continúan las reacciones políticas entre oficialismo y oposición nacional.