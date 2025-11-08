En su visita a territorio mexicano, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, respaldó la agenda feminista que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así lo sostuvo en entrevista con N+ con Enrique Acevedo, donde destacó que elegir a una mujer como presidenta es situar la agenda feminista en el centro de la vida política.

Más aún, Emmanuel Macron reconoció que el gobierno de Claudia Sheinbaum, a nivel nacional e internacional, da una posición destacada a México.

Emmanuel Macron respalda la agenda feminista de Claudia Sheinbaum

En la misma entrevista, Emmanuel Macron señaló que existe una afinidad especial entre Francia y México, debido a que ambos comparten agendas feministas en sus respectivos países.

“Sabes que Francia cree en esta diplomacia feminista y creo que eso es lo que también crea una afinidad especial entre México y Francia” Emmanuel Macron, presidente de Francia

En opinión de Emmanuel Macron, la presidenta Claudia Sheinbaum es una mujer que cree en la dignidad humana, la igualdad entre mujeres y hombres, que desea un país económicamente fuerte.

Añadió que Claudia Sheinbaum apuesta por la justicia social, además de que quiere continuar con la lucha por un mejor país, combatir el cambio climático y continuar con los trabajos por la paz.

Asimismo, defendió la importancia del respeto a la soberanía nacional tras ser cuestionado sobre las recientes acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Caribe.