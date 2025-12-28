Brigitte Bardot, una de las figuras más influyentes de la actuación y símbolo de la liberación femenina francesa, murió a los 91 años de edad.

¿Quién fue Brigitte Bardot?

Brigitte Bardot fue una de las figuras más influyentes de la cultura francesa mundial y de la actuación, de quién se confirmó su muerte el domingo 28 de diciembre.

También fue figura de la “femme fatale” moderna, rompiendo tabúes sobre la desnudez y la independencia femenina en su tiempo.

Además de su vida en la actuación del cine francés, también se dedicó al activismo en favor de los animales, haciendo campañas en contra de su maltrato y tortura que la llevó a tener una fundación.

¿Cuántos años tenía Brigitte Bardot?

Briggitte Bardot nació el 28 de septiembre de 1934 en París, Francia; al momento de su muerte tenía 91 años de edad.

¿Cuál era el signo zodiacal Brigitte Bardot?

Al nacer un 28 de septiembre, se sabe que el signo zodiacal de Brigitte Bardot fue Libra .

Las personas que son nacidas bajo este signo zodiacal son descritas como de buen gusto, diplomáticas, sociales, que ama la belleza, evitan conflictos, encantadoras y grandes mediadoras.

¿Quién fue el esposo de Brigitte Bardot?

La vida romántica de Brigitte Bardot fue pública, por lo que se le conocen 4 matrimonios:

Roger Vadim del 1952 al 1957, quién fue director que la lanzó a la fama

Jacques Charrier del 1959 al 1962, quién fue actor

Gunter Sachs del 1966 al 1969), quién fue multimillonario y fotógrafo alemán

Bernard d’Ormale desde 1992 hasta su muerte, quién fue asesor político

¿Brigitte Bardot tuvo hijos?

Brigitte Bardot procreó un hijo en el año de 1960, de nombre Nicolás-Jacques Charrier. Se sabe que dejó su crianza a cargo de se segundo esposo, Jacques Charrier.

¿Qué estudió Brigitte Bardot?

De la información que se tiene de Brigitte Bardot acerca de sus estudios, es que recibió una educación estricta en el Cours Hattemer, una prestigiosa escuela privada en París.

Además de que se formó profesionalmente en el Conservatorio Nacional de Danza de París, donde estudió ballet clásico durante tres años bajo la tutela del coreógrafo ruso Boris Knyazev.

¿En qué trabajó Brigitte Bardot?

La vida y obra de Brigitte Bardot se enfocó en la actuación en el cine, la música, el activismo animal y feminismo.

En el lado del cine, debutó en el año de 1952, pero alcanzó la fama mundial en 1956 con la película “Et Dieu...créa la femme” (Y Dios creó a la mujer), dirigida por Roger Vadim.

Además, participó en 47 películas, trabajando con directores de la talla de Jean-Luc Godard (El desprecio) y Louis Malle (¡Viva Maria!).

También dedicó su vida a la música, ya que se sabe que grabó hasta 60 canciones incluyendo colaboraciones icónicas con Serge Gainsbourg, como la versión original de “Je t’aime... moi non plus”.

Mientras que en sus labores en activismo animal, se sabe que para evitar la muerte de una cabra que estaba en una película en la que trabajó, la compró.

Ese fue sólo el principio, debido a que a sus 39 años y en el año de 1973, anunció su retiro definitivo del espectáculo para dedicarse a la causa animal.

En el año de 1986 creó la Fundación Brigitte Bardot en favor de la causa animal, financiada inicialmente con la subasta de sus joyas y pertenencias personales.

Con la que dedicó el resto de su vida a combatir la caza de focas, el maltrato en mataderos y la protección de especies en peligro, convirtiéndose en una de las voces más firmes y en ocasiones polémicas del activismo mundial.

Fue la misma Fundación Brigitte Bardot la que confirmó la muerte de la actriz y activista animal, quien murió este domingo por la mañana en su residencia de “La Madrague”, en Saint-Tropez.

Incluso, figuras de la política como el mismo presidente de Francia, Emmanuel Macron, lamentaron su muerte: “Lloramos la pérdida de una leyenda del siglo”.

“Sus películas, su voz, su fama deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro que se convirtió en Marianne: Brigitte Bardot encarnó una vida de libertad. Una existencia francesa, un resplandor universal. Nos conmovió. Lloramos a una leyenda del siglo.” Emmanuel Macron en X

Ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne, Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté. Existence française, éclat universel. Elle nous touchait. Nous pleurons une légende du siècle. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 28, 2025

Asimismo, la ministra de Cultura, Rachida Dati, rindió homenaje en la misma red social a “un ícono entre los iconos, tan libre y tan francesa”.

Marine Le Pen, líder del partido de ultraderecha Agrupación Nacional (RN), con el que Brigitte Bardot no ocultaba su cercanía, la recordó como a una mujer “increíblemente francesa: libre, indomable, íntegra”.