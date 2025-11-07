Emmanuel Macron, presidente de Francia, aterrizó la madrugada del 7 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para su primera reunión con Claudia Sheinbaum.

El mandatario francés fue escoltado con un fuerte dispositivo de seguridad hacia el hotel donde se hospedará durante su visita como jefe de Estado en México.

Macrón fue recibido por Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), durante una breve ceremonia que incluyó personal militar.

El presidente Emmanuel Macron arribó a México desde el AICM a las 00:50 horas del viernes 7 de noviembre, para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta reunión, motivada por los 200 años de relaciones entre ambos países, se realizará en Palacio Nacional, alrededor de las 10:00 horas, tiempo de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la SRE, “esta visita fortalecerá el carácter multidimensional de la asociación estratégica y marcará el inicio de las actividades que se desplegarán" por el 200 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia.

En esta reunión se tratarán temas de atención bilateral; el presidente de Francia espera llegar a acuerdos en materia de:

economía

cultura

comercio

Por ello, se reunirá también con empresarios de ambos países.

Luego de la reunión con la presidenta de México, ambos mandatario ofrecerán una conferencia de prensa a las 12:30 horas, tiempo local, en Palacio Nacional