Brigitte Bardot, actriz, ícono feminista francés y activista por los animales, murió este 28 de diciembre a los 91 años de edad, dejando consigo un legado desde la Francia de la década de los 60.

La figura de Brigitte Bardot también se convirtió en una de las más importantes de la cultura francesa por su emancipación del papel de las mujeres.

Debido a su reflexión en el cine, así como fuera de él, Brigitte Bardot se mostraba como una mujer segura de sí y activa en sus deseos.

Brigitte Bardot, actriz y símbolo de la liberación femenina francesa murió a los 91 años de edad (ROBERT GHEMENT / EFE)

Brigitte Bardot y su legado feminista en la Francia de los años 60

Brigitte Bardot inició su legado feminista mostrando una sexualidad abierta, activa y sin complejos, a diferencia de otras estrellas de Hollywood de la época.

Lo que se vio marcado en su actuación debut de la película “Y Dios... creó a la mujer” del año 1956, como el punto de ruptura que escandalizó a la sociedad católica francesa y la convirtió en un fenómeno mundial.

Lo anterior porque en la sociedad de ese entonces se veía a la mujer como “esposa abnegada” o del lado contrario “hipersexualizada”, por lo que el papel de Brigitte Bardot la mostraba como una joven que simplemente hacía lo que le quería, sin pedir perdón ni buscar redención.

También, se ha hecho mención de la vestimenta de Brigitte Bardot que rompió con los esquemas propios de la época, al utilizar flequillo, “peinado bouffant” y resaltar su sensualidad natural “de recién levantada”.

Lo que la llevó a ser la “pin-up” más imitada del mundo y mostrar una imagen diferente de la mujer apegada mayoritariamente hacia una naturalidad.

Además de la parte estética, destacan a Brigitte Bardot como una mujer moderna, burguesa y urbana que hacía lo que quería, lo que fue representativo para convertirse en un ícono feminista.

No sólo se destaca la vida de Brigitte Bardot por sus actuaciones, sino también por todo su activismo en favor de los animales, que le llevó por décadas a su defensa y a crear la Fundación Brigitte Bardot para combatir la caza de focas, el maltrato en mataderos y la protección de especies en peligro.