La presidenta de México, Claudia Sheinbaum celebró la visita de Emmanuel Macron, su homólogo de Francia, así como el intercambio entra ambas naciones tras la reunión que definió como fructífera.

El viernes 7 de noviembre, Emmanuel Macron visitó Palacio Nacional junto a una delegación francesa, para reunirse con Claudia Sheinbaum; reunión que derivó en diversos convenios, como confirmaron en una conferencia.

Según se informó, los convenios de cooperación entre México y Francia buscan la cooperación científica así como cultural y diplomática, que incluye la movilidad académica.

Mediante sus redes sociales, Claudia Sheinbaum compartió un video en el que celebra la visita de Emmanuel Macron a México, que reafirma la buena relación entre México y Francia.

Claudia Sheinbaum destacó este punto debido al acto de gran significado cultural e histórico, como fue el intercambio del Códice Azcatitlán para México, así como el Códice Boturini en Francia, por lo cual agradeció.

Esto también lo mencionó Claudia Sheinbaum durante la conferencia de prensa, en donde mencionó la relación de respeto mutuo, igualdad y amistad profunda que unen a México y Francia.

Por su parte, Emmanuel Macron también agradeció a Claudia Sheinbaum por su bienvenida en México, país que además de ser un socio estratégico para Francia, también es amigo.

Agradecemos la visita del presidente de la República Francesa, @EmmanuelMacron. Hoy reafirmamos la buena relación de respeto e igualdad con un acto de gran significado cultural e histórico: el intercambio para exhibir el Códice Azcatitlán en México y el Códice Boturini en… pic.twitter.com/yqgR6KRgYI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 8, 2025

Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron aseguran que comercio entre Francia y México resultará fortalecido

Tal como destacó Claudia Sheinbaum, se firmaron convenios durante la visita de Emmanuel Macron, la cual también habría asegurado el fortalecimiento del comercio entre Francia y México.

Y es que Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron se reunieron con empresarios de México y Francia, debido a que el próximo año se renovará el Tratado Comercial con Europa.

Asimismo, la relación entre México y Francia brinda oportunidad económica entra ambas naciones que fortalecerán el Consejo Estratégico Franco-Mexicano de Desarrollo Económico para ampliar las inversiones.

Al respecto, Claudia Sheinbaum señaló que los empresarios franceses siempre son bienvenidos en México, debido a la historia de 200 años de relaciones diplomáticas con Francia.