Emmanuel Macron, presidente de Francia, invitó a Claudia Sheibaum a París tras haber mantenido una reunión en Palacio Nacional en CDMX el pasado viernes 7 de noviembre.
A través de redes sociales, Emmanuel Macron dejó ver que espera la pronta visita de Claudia Sheinbaum a París para seguir fortaleciendo las relaciones entre México–Francia.
La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció la visita de Emmanuel Macron a México y dijo que con esta reunión se ha fortalecido la relación bilateral que el país tiene con Francia.
Emmanuel Macron también agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y le extendió la invitación para que pronto viaje a París para fortalecer las relaciones entre México y Francia.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, resaltó que la relación de México–Francia está basada en la amistad y el respeto mutuo, por lo que espera seguir fortaleciendola.