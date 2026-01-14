Ante el inicio de la discusión de la reforma electoral, la presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo, rechazó que el gobierno sea el encargado de organizar futuras elecciones.

Al pronunciarse a favor de la autonomía e independencia de las autoridades electorales, la senadora de Morena, Laura Itzel Castillo, dijo estar en contra de que el gobierno organice las elecciones.

Abordada por reporteros en el pleno de la Cámara de Senadores, la presidenta de la Mesa Directiva dijo que desde su óptica, no es correcto que los procesos electorales sean dirigidos por el gobierno.

En ese sentido, Laura Itzel Castillo señaló que está a favor de que sea una autoridad electoral la que se encargue de celebrar las elecciones, como sería el caso del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Yo estoy a favor de que exista autonomía o independencia (...) considero que no debe de ser el gobierno quien dirija el proceso electoral” Laura Itzel Castillo

Incluso, al reafirmar su postura, la presidenta de la Cámara de Senadores recordó que décadas atrás, era la Secretaría de Gobernación —por medio de la Comisión Federal Electoral— la que regía los comicios.

De esa manera, la legisladora se desmarcó de los dichos de presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, quien perfiló la posibilidad de que el INE pierda autonomía.

¿Pablo Gómez cuestionó la autonomía del INE?

En su pronunciamiento con el que rechazó que el gobierno realice las elecciones, Laura Itzel Castillo habló de las declaraciones de Pablo Gómez, quien sí puso en entredicho la autonomía del INE.

Lo anterior debido a que señaló que no habría por qué poner a debate el planteamiento de Pablo Gómez, quien expuso que un órgano administrativo, como es el caso del INE, no puede ser autónomo.

“Lo que yo ayer estaba considerando era la diferencia que planteaba Pablo Gómez entre la autonomía y la independencia y él señalaba que en la autonomía no tenían” Laura Itzel Castillo

Sobre los dichos del presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, resaltó que a pesar de la nomenclatura o raíz etimológica de los conceptos, el INE debe seguir siendo independiente.

Cabe destacar que Pablo Gómez, sí cuestionó el principio de autonomía del INE y otros organismos, pero se dijo a favor de que cuente con independencia e imparcialidad en sus resoluciones.