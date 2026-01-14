Con motivo de la reforma electoral, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán se reunirá con Guadalupe Taddei el jueves 15 de enero.

Será la tarde de este miércoles 14 de enero que la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez, presentará las conclusiones para la iniciativa de la reforma electoral.

Kenia López Rabadán se reunirá con Guadalupe Taddei para discutir reforma electoral

Para medios, Kenia López Rabadán dio a conocer que dialogará con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei para discutir sus propuestas para la reforma electoral.

Al respecto, la diputada aseguró que discutirá con Guadalupe Taddei las coincidencias entre las 241 propuestas del INE con su decálogo para la reforma electoral, a las 10:00 horas del 15 de enero.

Sin embargo, Kenia López Rabadán resaltó que la reforma electoral será definida sólo por el Congreso, pese a las diversas propuestas tanto de la comisión como las del INE y su propio decálogo.

Pese a esto, aseguró que escuchará las diversas propuestas y se recibirán otras iniciativas, razón por la que Kenia López Rabadán acudirá a las oficinas del INE para hablar con Guadalupe Taddei.

Decálogo de Kenia López Rabadán y propuestas del INE para reforma electoral tienen coincidencias

Kenia López Rabadán también señaló que su decálogo de diez puntos coincide con las propuestas del INE, entre ellos, el rechazo de uso de recursos públicos con fines electorales.

Así como el evitar que el crimen organizado esté involucrado en las elecciones, las cuales en tal caso deberían ser anuladas, acorde con Kenia López Rabadán y el INE.

Asimismo, Kenia López Rabadán destacó que la reforma electoral debe ser apartidista con fin democrático, por lo que llamó a evitar los retrocesos.