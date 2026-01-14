La reforma electoral estaría provocando la división en el Congreso derivado de las diferencias por las propuestas tanto de la Comisión Presidencial, como del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, será este miércoles 14 de enero que la comisión encabezada por Pablo Gómez presentará las conclusiones de las propuestas para la reforma electoral.

Congreso se vería dividido por las propuestas sobre autonomía del INE para la reforma electoral

Tras las 241 propuestas del INE y el discurso de Pablo Gómez referente a que el instituto no debería ser autónomo debido a que es un órgano administrativo, Ricardo Monreal se dijo en desacuerdo.

Según el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, él cree en la autonomía plena del INE (o de otras instituciones) para organizar elecciones.

Sin embargo, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, señaló que está de acuerdo con Pablo Gómez en promover en la reforma electoral la independencia del INE y no su autonomía.

Al respecto, explicó que el INE debe tener la capacidad de ejecutar y no sólo de hacer propuestas como refirió Pablo Gómez, por lo que la senadora destacó que se debe tomar en consideración.

🔴La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, coincidió con Pablo Gómez en que el INE debe tener independencia, marcando distancia con el concepto de autonomía.



Además, informó que la reforma electoral entra en fase de diálogo.



Aunque ambos legisladores estuvieron de acuerdo en realizar foros y debate para analizar y presentar propuestas en la reforma electoral, todavía se desconoce la cámara de origen.

Última palabra de la reforma electoral la tendrá el Congreso: Ricardo Monreal

Tal como reveló Ricardo Monreal, si bien respeta a la Comisión Presidencial para la reforma electora y la experiencia de Pablo Gómez, la última palabra la tendrá el Congreso.

Esto con referencia a las declaraciones de Pablo Gómez sobre las 241 propuestas del INE, las cuales también fueron precipitadas.

Por dicha razón, a consideración de Ricardo Monreal, si la reforma electoral que se presente necesita modificaciones, el Congreso —ya sea Cámara de Diputados o el Senado— las llevará a cabo.

En consecuente, Ricardo Monreal afirmó que la Cámara de Diputados tiene apertura para recibir las propuestas de especialistas y sociedades una vez que llegue la iniciativa de reforma electoral.