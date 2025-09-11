El coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López, adelantó que quiere acabar con el “turismo legislativo”, por lo que presentará un plan de austeridad.

De acuerdo con Adán Augusto López, entre las normas que incluirá el plan de austeridad está acabar con los viajes legislativos al extranjero con cargo al erario.

Adán Augusto López subrayó que los legisladores deberán apegarse al presupuesto 2026, el cual tiene la encomienda de lograr un ahorro de al menos 500 millones de pesos.

Desde el Senado, Adán Augusto López adelantó que Morena está preparando un plan de austeridad con el que quiere acabar con el denominado “turismo legislativo”.

Es decir, se busca que los legisladores ya no hagan viajes al extranjero con cargo al erario, sin importar el motivo del viaje.

En caso de que se tenga que recurrir a esta situación, serán los legisladores quienes deberán asumir los gastos correspondientes de viajar a otro país.

El senador de Morena manifestó que la intención es presentarlo a la brevedad, durante la siguiente reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Adán Augusto López calificó que no existe necesidad de que los legisladores anden con grupos internacionales, pues considero que la mejor política exterior “es la interior”.

La intención, señaló Adán Augusto López, es que este plan de austeridad aplique para todos los legisladores, sin excepciones y sin importar el partido político.

De igual forma, el coordinador de Morena en el Senado aseguró que “se acabaron los gastos superfluos”, por lo que insistió en que cada uno de los legisladores deberá respetar el plan de austeridad.

Adán Augusto López descarta aumento para legisladores en 2026 y 2027

Adán Augusto López manifestó que uno de los objetivos de que Morena presente un nuevo plan de austeridad, es apegarse al presupuesto que se tiene aprobado ya para 2025.

Y es es que de acuerdo con el coordinador de los senadores de Morena, el presupuesto para 2026 será prácticamente el mismo que se aprobó para 2025.

Ante este escenario descartó aumentos en los salarios de los legisladores, así como en dietas ni en subvenciones.

En este sentido, Adán Augusto López aseguró que tampoco se prevé que se realicen aumentos para 2027, por lo que es importante apegarse a los presupuestos aprobados y garantizar el ingreso y las prestaciones para los trabajadores.

Ejemplo de esto indicó fue la cancelación de un servicio de valet parking, gasto que se destinará para mejorar las condiciones de los trabajadores del Senado.