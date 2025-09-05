Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), pidió que se investigue al senador Adán Augusto López por los presuntos vínculos con “La Barredora”; esto fue lo que dijo.

Adán Augusto López fue señalado de tener vínculos con “La Barredora” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pues el líder de esta organización criminal fue su secretario de Seguridad en Tabasco.

Tras meses de polémica, Paco Ignacio Taibo II insistió que Adán Augusto López tiene que ser investigado por su vínculo con “La Barredora” y Hernán Bermúdez, quién se encuentra prófugo de la justicia.

Adán Augusto López afirma que no sospechó de Hernán Bermúdez Requena (Michelle Rojas / sdpnoticias.com)

Adán Augusto López debe ser investigado por “La Barredora”, según Paco Ignacio Taibo II

Durante una entrevista con Sabina Berman, Paco Ignacio Taibo II aseguró que Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, debe ser investigado por los presuntos vínculos con “La Barredora”.

Paco Ignacio Taibo II dijo que Morena debe investigar a fondo a Adán Augusto López y dar respuesta a todas las dudas sobre su ex secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez.

El historiador y escritor comentó que Adán Augusto López debe explicar cómo fue que no se enteró que su secretario de Seguridad era líder de “La Barredora” y si dice que no se enteró, que lo demuestre.

“Que dé respuestas: cómo no te enteraste de que tenías como jefe de seguridad a uno de los capos del narco. Y si no te enteraste, demuestra que no te enteraste. Explícate o renuncia”. Paco Ignacio Taibo II

Paco Ignacio Taibo II: Morena debería investigar a miembros si tiene una denuncia, como Adán Augusto López

Pese a que Paco Ignacio Taibo II descartó que Morena instale una “Comisión de Investigación del Pasado”, afirmó que se deben realizar investigaciones si alguno de sus miembros tiene una denuncia en su contra.

Paco Ignacio Taibo II dijo que Adán Augusto López debe ser responsable de su pasado, pues fue él quien nombró a Hernán Bermúdez como su jefe de seguridad, y si Morena no investiga, se especula que lo están protegiendo.

“Creo que somos responsables de nuestro pasado, nuestro presente y nuestros actos. Donde siembras dudas, creas la idea de que alguien te está protegiendo”. Paco Ignacio Taibo II

Según Paco Ignacio Taibo II, las investigaciones de Adán Augusto López y otros militantes de Morena serían necesarias para “limpiar la casa”.