Adán Augusto López, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, se molestó cuando mientras caminada, le gritaron un saludo a La Barredora por sus presuntos vínculos con el líder del grupo criminal.

A mediados de julio de 2025, Adán Augusto López fue duramente señalado por tener vínculos con La Barredora, grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pues su líder Hernán Bermúdez Requena fue su ex secretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco.

Esto provocó que legisladores de oposición solicitaran la salida de Adán Augusto López de la Cámara de Senadores , pues además de los presuntos vínculos con La Barredora se sumaron acusaciones por corrupción.

Adán Augusto López se muestra molesto por saludo a La Barredora

El senador Adán Augusto López salió de la plenaria de Morena y mientras realizaba una caminata vespertina sobre Callejón del 57 en el Centro Histórico, fue abordado por los medios de comunicación.

Sin embargo, cuando llegaba al Congreso de la CDMX en Donceles y Bolívar, un transeúnte le gritó “el de La Barredora”.

Aunque en un principio Adán Augusto López pareció no inmutarse, le preguntó a uno de los camarógrafos “¿quién fue?”, externando su molestia por el grito.

Pero no acabó ahí, ya que los gritos en contra del senador Adán Augusto López continuaron y le recalcaron “saludos a La Barredora”, “ese de La Barredora”.

¿Qué dijo Adán Augusto López sobre los presuntos vínculos con el líder de La Barredora?

Ante las acusaciones en su contra por los presuntos vínculos con el líder de La Barredora, Adán Augusto López descartó cualquier participación o conocimiento de que Hernán Bermúdez Requena estaba involucrado.

A principios de agosto de 2025, el senador Adán Augusto López resaltó que nunca tuvo sospechas de Hernán Bermúdez Requena, ya que no tenían un vínculo profundo y únicamente trataban temas de seguridad.

Por otra parte, recordó que él no nombró directamente a Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad al inicio de su gobierno, sino que fue una decisión que se tomó después durante una “crisis de seguridad”.

No obstante, a pesar de sus declaraciones, los señalamientos en contra de Adán Augusto López siguen y le recuerdan su presunto vínculo con el grupo criminal La Barredora del CJNG.