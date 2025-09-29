El senador integrante de la fracción parlamentaria de Morena, Adán Augusto López, prevé que la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo se dé durante esta misma semana.

Así lo adelantó el también coordinador de la bancada morenista a pesar de que el proceso legislativo aún no inicia de manera formal en la Cámara de Senadores.

A pesar de ello, Adán Augusto López indicó que una vez que se dictamine en comisiones, la aprobación de la reforma la Ley de Amparo se estaría concretando en esta misma semana.

Adán Augusto López prevé aprobación rápida de la Ley de Amparo; sería esta semana

Aun cuando la reforma a la Ley de Amparo ni siquiera ha sido dictaminada por comisiones en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López dijo que su aprobación ocurrirá en esta semana.

Cuestionado sobre el tema, expuso que sería el miércoles 1 de octubre cuando las comisiones unidas de Justicia, Estudios Legislativos Segunda y Hacienda y Crédito Público, dictaminen la reforma.

Ante ello y al responder sobre la posibilidad de que sea hasta la siguiente semana que se turne al pleno para su análisis, votación y eventual, aprobación, Adán Augusto López consideró que será antes.

Lo anterior debido a que el coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sentenció que es muy probable que sea esta semana cuando se avale el dictamen.

Incluso, al aventurarse a mencionar una fecha, Adán Augusto López dijo que no se debe descartar que sea el mismo miércoles 1 de octubre cuando pase al pleno para su discusión y aprobación.

Al ahondar en su pronóstico de la ruta legislativa, declaró que por la mañana avanzaría en comisiones y durante la tarde se daría inicio a la discusión en el pleno de la Cámara de Senadores.

No obstante, al insistir en que hay espacio para que el tema se desahogue esta misma semana, el legislador destacó que también es probable que el asunto se avale hasta el jueves 2 de octubre.

“El miércoles (se dictaminaría). Yo creo que incluso se va a aprobar esta semana, puede ser el miércoles que será una sesión larga. Puede ser que se dictamine el miércoles en la mañana o el martes por la noche y se vote miércoles o jueves en la noche”

Adán Augusto López ve aprobación de Ley de Amparo esta semana pese a que aún se realizan audiencias públicas

Cabe destacar que la reforma a la Ley de Amparo aún no se discute formalmente en la Cámara de Senadores, pues se están llevando a cabo las audiencias públicas para un amplio análisis.

Las audiencias públicas sobre la reforma a la Ley de Amparo iniciaron este lunes con participación de litigantes, magistrados, académicos, organizaciones civiles y representantes empresariales.

Durante el primer día se abordaron temas como interés legítimo, suspensión de actos reclamados, plazos procesales y la incorporación del juicio de amparo digital en el sistema de justicia.

El martes continuarán las audiencias públicas con discusiones sobre ampliación de demanda, ejecución de sentencias y armonización fiscal vinculada a la reforma a la Ley de Amparo.