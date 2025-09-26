El diputado federal de Morena Arturo Ávila, aseguró que la nueva reforma a la Ley de Amparo evitará su uso político como ocurrió en los casos de García Luna y Duarte.

Pues tal y como comentó Arturo Ávila de 48 años de edad, se busca que la reforma a la Ley de Amparo deje de usarse como “arma política”.

La reforma a la Ley de Amparo busca proteger a los mexicanos

Durante una entrevista en N+ , Arturo Ávila habló sobre la reforma a la Ley de Amparo y aseguró que está a favor de los mexicanos.

Pues esta reforma está buscando principalmente es que “no se utilice como un arma política la Ley de Amparo, o bien o como un negocio de despachos”.

La nueva Ley de Amparo está a favor de las y los mexicanos.



Buscamos que deje de usarse como arma política o negocio de despachos, y que vuelva a su esencia: proteger los derechos de millones de mexicanas y mexicanos. pic.twitter.com/kpagct4PBp — Arturo Ávila. (@arturoavila_mx) September 26, 2025

Y es que el diputado, la Ley de Amparo se utiliza mucho con estos fines, cuando su objetivo principal es proteger a los ciudadanos de abuso de poder de las autoridades.

Asimismo, Arturo Ávila mencionó los casos de García Luna, Juan Collado y Javier Duarte para ejemplificar cómo ayudará esta reforma a la Ley de Amparo:

“En el caso de Genaro García Luna, esquivaron la Ley mediante Amparo y lograron un día antes de que hubiera una sentencia por parte del gobierno de Estados Unidos, desbloquear por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, 745 millones de dólares que habían obtenido de forma ilegal” Arturo Ávila

Arturo Ávila también mencionó el caso de Juan Collado, abogado de Enrique Peña Nieto quien interpuso 10 amparos para frenar órdenes de aprehensión, permitiéndole descongelar sus cuentas.

Finalmente, el diputado de Morena mencionó el caso de Javier Duarte quien también usó la Ley de Amparo, quien desvió 60 mil millones de pesos y alargó su proceso y destrabar recursos económicos.

Con la reforma a la Ley de Amparo, según menciona Arturo Ávila, regresarían a la esencia de proteger a millones de mexicanos y no solo a unos cuantos que se benefician con la actual.