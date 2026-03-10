Adán Augusto López evita responder sobre financiamiento ligado a los Bermúdez

Adán Augusto López evita responder a los cuestionamientos sobre el presunto financiamiento de su campaña por parte del socio de Hernán Bermúdez.

A través de las redes sociales se viralizó un video que muestra a Adán Augusto López huyendo de los reporteros al ser cuestionado sobre el presunto financiamiento ligado a los Bermúdez.

El senador de @PartidoMorenaMx, @adan_augusto, salió corriendo por el salón de Plenos, bajó por la escalinata principal y abandonó el Senado

En las imágenes se muestra al senador de Morena, Adán Augusto López evitando todos los cuestionamientos por lo que salió del salón de Plenos sin responder los cuestionamientos.

Adán Augusto López baja por la escalinata principal y abandonó el Senado sin detenerse pese a que los reporteros lo estaban siguiendo.

Al salir, Adán Augusto López aborda un taxi y abandona el lugar sin responder los cuestionamientos sobre su presunto vínculo a los Bermúdez.

Este sería el vínculo financiero de los Bermúdez con Adán Augusto López que lo hicieron huir

Una investigación de El Universal puso en el ojo del huracán a Adán Augusto López por un posible financiamiento ligado a los Bermúdez.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, en 2023 un empresario ligado con Hernán Bermúdez Requena, líder de ‘La Barredora’, financió la precampaña de Adán Augusto López.

El medio habría accedido a uno de los comprobantes de pago realizado a la campaña correspondiente a Fernando Paniagua Garduño, quien tiene vínculos con Humberto Bermúdez Requena.

Fernando Paniagua Garduño habría aportado 189 mil pesos para nueve asambleas de Adán Augusto López en los estados de Jalisco, Aguascalientes y Sonora entre agosto y septiembre de 2023.

Estos eventos fueron organizados por la empresa Live Producción de Eventos, encargada de la logística y los servicios relacionados con los mítines.

Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez presunto líder de “La Barredora”, es socio de Paniagua en la Inmobiliaria y Constructora Samaria.

La vinculación de los Paniagua y los Bermúdez no solo tiene implicaciones empresariales y es que también había una relación política .

Rafael Paniagua Garduño, hermano de Fernando, fue nombrado director de la Junta Estatal de Caminos por Adán Augusto en 2019, pese a un posible conflicto de interés.

Mientras que Hernán Bermúdez, hermano de Humberto, fue designado por Adán Augusto como secretario de Seguridad Pública y Ciudadana en 2019.